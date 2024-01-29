Группа «Нафтогаз» возобновила работу онлайн-сервисов после кибератаки

Группа «Нафтогаз» возобновила работу всех онлайн-сервисов газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» и компании «Газмережи». Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы.

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Вебсайты и колл-центр компаний ГК «Нафтогаз» и «Газмережи» работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

26 января дата-центр «Парковый», клиентами которого являются десятки государственных компаний, заявил, что вернул сетевую инфраструктуру в режим штатной и безопасной работы после кибератаки. Полный доступ к данным компания обещала обеспечить в течение 48 часов.

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Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

19 января хакеры атаковали monobank. Пользователи банка сообщили о сбоях в работе приложения, которое работал нестабильно и выдавал ошибку при входе и осуществлении операций. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

Поздно вечером, 21 января, monobank снова испытал DDoS-атаки.