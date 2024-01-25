Главное за четверг: Ставка НБУ, продолжение выплат для ВПЛ и вложения в гривневые ОВГЗ

В моменты ситуативного роста курса доллара люди начинают активно обсуждать выгоду вложений в гривневые ОВГЗ. Не стала исключением и январская девальвация нацвалюты. И пока гривня снова укрепляется с середины января, обсуждение этой темы продолжается. Давайте разберемся, чего на самом деле ожидать от инвестиций в гривневые облигации в этом году и к какому предельному курсу доллара они остаются выгодными.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Комитет Сената США одобрил законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, вызванных развязанной Россией войной.

Украина в 2024: Доверять ли гривне? Воздействие помощи Западу. Демографическая проблема и активы россии (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о национальной валюте, замороженных активах россии, украинской земле и недвижимости, демографической проблеме в Украине и многом другом.

Внутренним переселенцам продлили выплаты до марта. Что дальше

Всем категориям внутриперемещенных лиц продлят действующие условия социальных выплат до 1 марта этого года. Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого телемарафона.