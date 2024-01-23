На какие банки чаще жалуются клиенты и почему финансистам это иногда идет на пользу
Главное за 23 января: налог на замороженные активы рф, падение биткоина
«Минфин» уже рассказывал, как Нацбанк реагирует на жалобы потребителей финансовых услуг и почему может отказать жалобщикам в рассмотрении их заявлений. Но к регулятору люди обращаются, если не могут урегулировать проблему со своим финучреждением. Поэтому мы также узнали у банков, как они реагируют на жалобы клиентов и как наказывают грубиянов, из-за которых люди не могут получить адекватную консультацию.
В ЕС договорились о налоге на замороженные активы россии — Bloomberg
Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от замороженных активов российского центрального банка. В то же время ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.
Китай хочет вывести 2 триллиона юаней из оффшоров для спасения фондового рынка
Китай рассматривает вариант вывода 2 трлн юаней ($278 млрд) с оффшорных счетов госкомпаний, чтобы спасти рекордно падающий фондовый рынок.
Биткоин провалил уровень $40 тысяч
Биткоин во вторник, 23 января, торгуется на уровне $39 тысяч. Последняя неделя первая криптовалюта зашла в медвежий тренд и наконец провалила психологическую отметку.
«Минфин» распродал почти весь криптопортфель: какую стратегию выбрали на 2024 год
BTC пошел ниже $39 тыс. и это еще не предел. С начала года первая криптовалюта подешевела на 10%. До костра дров прикидывают плохими новостями и спотовые BTC-ETF: вчера чистый отток составил $76 млн, а из BTC вывели рекордные $640 млн. Однако, «Минфин» планирует сформировать новый криптопортфель и, конечно, заработать. Рассказываем, какую стратегию для этого избрали.
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