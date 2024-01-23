Главное за 23 января: налог на замороженные активы рф, падение биткоина

«Минфин» уже рассказывал, как Нацбанк реагирует на жалобы потребителей финансовых услуг и почему может отказать жалобщикам в рассмотрении их заявлений. Но к регулятору люди обращаются, если не могут урегулировать проблему со своим финучреждением. Поэтому мы также узнали у банков, как они реагируют на жалобы клиентов и как наказывают грубиянов, из-за которых люди не могут получить адекватную консультацию.