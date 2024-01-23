Минфин - Курсы валют Украины

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23 января 2024, 11:35 Читати українською

Китай хочет вывести миллиарды долларов через оффшоры для спасения фондового рынка

Китай рассматривает вариант вывода $278 млрд через оффшорные счета госкомпаний, чтобы спасти рекордно падающий фондовый рынок. Об этом пишет Bloomberg.

Китай рассматривает вариант вывода $278 млрд через оффшорные счета госкомпаний, чтобы спасти рекордно падающий фондовый рынок.

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Как сообщает источник издания, правительство страны планирует создать стабилизационный фонд и привлечь кроме 2 триллионов юаней ($278 млрд) через оффшоры еще и 300 миллиардов юаней из местных средств.

Информация в Bloomberg появилась через день после того, как премьер-министр Китая Ли Цян заявил во время заседания государственного совета, что страна будет принимать меры по стабилизации своих фондовых рынков.

Фондовый индекс CSI 300 в прошлом году упал на 11,4%, зафиксировав падение третий год подряд. Гонконгский индекс Hang Seng упал почти на 14% в 2023 году, что сделало его самым плохим по показателям среди основных азиатских фондовых рынков.

Ранее «Минфин» писал о том, что капитализация китайских акций за последние годы похудела на $6,3 триллиона.

Читайте также: Экономика Китая за год частично восстановилась, но население рекордно сокращается

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 января 2024, 12:19
#
Стандартна картина: не можеш приборкати проблеми в державі, вигадай з ким би по воювати. Війна все спише.
+
+15
shabash
shabash
23 января 2024, 13:53
#
Стандартная картина: у кого чего болит.

В статье нет ни слова о войне, статья рассказывает, что Китай хочет сделать то же, что делали ФРС и ЕЦБ в 2009-м, — QE.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 января 2024, 14:27
#
Про Тайвань не чув?
Китай до цих проблем цілеспрямовано йшов десятиріччами, та замість того, щоб займатися внутрішними пробоемами — почали будувати багатополярний світ та брязкати зброєю в бік маленького острова
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
23 января 2024, 12:19
#
Інвестори не вірять в те що у КНР є хочь якісь шанси у протистоянні з США
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 января 2024, 12:21
#
Інвестори бояться, що старіючий *** сі, що просрав імпульс розвитку краіни на гру в світове панування, влізе на Тайвань та влаштує ще одну війну, яка бахне в тому числі по світовій економіці.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
23 января 2024, 14:37
#
Американські індекси досягли найвищих за всю історію рівнів і продовжують зростати. Єдиний по кому бахнув Пекін це він сам
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 января 2024, 15:49
#
Якщо вони в Тайвань влізуть з ракетами та автоматами — буде хріново
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