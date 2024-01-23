Китай хочет вывести миллиарды долларов через оффшоры для спасения фондового рынка

Китай рассматривает вариант вывода $278 млрд через оффшорные счета госкомпаний, чтобы спасти рекордно падающий фондовый рынок. Об этом пишет Bloomberg.

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Как сообщает источник издания, правительство страны планирует создать стабилизационный фонд и привлечь кроме 2 триллионов юаней ($278 млрд) через оффшоры еще и 300 миллиардов юаней из местных средств.

Информация в Bloomberg появилась через день после того, как премьер-министр Китая Ли Цян заявил во время заседания государственного совета, что страна будет принимать меры по стабилизации своих фондовых рынков.

Фондовый индекс CSI 300 в прошлом году упал на 11,4%, зафиксировав падение третий год подряд. Гонконгский индекс Hang Seng упал почти на 14% в 2023 году, что сделало его самым плохим по показателям среди основных азиатских фондовых рынков.

Ранее «Минфин» писал о том, что капитализация китайских акций за последние годы похудела на $6,3 триллиона.

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