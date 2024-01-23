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23 января 2024, 15:34 Читати українською

В ЕС договорились о налоге на замороженные активы россии — Bloomberg

Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от замороженных активов российского центрального банка. В то же время ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от замороженных активов российского центрального банка.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что министры иностранных дел ЕС предоставили свое политическое благословение на введение налога 22 января. Вопрос будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее войной. ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия заморозили около 260 млрд евро в активах центрального банка россии в форме ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей этой суммы находится в ЕС. Большинство активов в ЕС находятся в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд. евро.

Высокий представитель Е С Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от удержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе.

Некоторые страны против конфискации российских активов

Группа стран, в частности Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям.

В прошлом году служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который сначала определит соответствующие активы и определит действия, которые центральные депозитарии ценных бумаг, которые хранят эти средства, должны будут предпринять, прежде чем будут предложены следующие шаги.

Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные доходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и доходам, которые передаются в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут отчислены в перевод доходов.

США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов. Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигался в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое может повлиять на стабильность евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
23 января 2024, 15:40
#
З поганої вівці хоч …
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