В ЕС договорились о налоге на замороженные активы россии — Bloomberg

Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от замороженных активов российского центрального банка. В то же время ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что министры иностранных дел ЕС предоставили свое политическое благословение на введение налога 22 января. Вопрос будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее войной. ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия заморозили около 260 млрд евро в активах центрального банка россии в форме ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей этой суммы находится в ЕС. Большинство активов в ЕС находятся в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд. евро.

Высокий представитель Е С Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели варианты использования доходов от удержания замороженных российских активов, и Евросоюз приближается к общему политическому решению в этом вопросе.

Некоторые страны против конфискации российских активов

Группа стран, в частности Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям.

В прошлом году служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который сначала определит соответствующие активы и определит действия, которые центральные депозитарии ценных бумаг, которые хранят эти средства, должны будут предпринять, прежде чем будут предложены следующие шаги.

Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные доходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и доходам, которые передаются в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут отчислены в перевод доходов.

США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов. Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигался в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое может повлиять на стабильность евро.