Главное за 10 января: инфляция в 2023 году была 5,1%, Всемирный банк дал прогнозы по Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за 10 января: инфляция в 2023 году была 5,1%, Всемирный банк дал прогнозы по Украине

Инфляция по итогам 2023 года упала до 5,1% — Госстат

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Рост потребительских цен в Украине в декабре 2023 г. ускорился до 0,7% после роста на 0,5% в ноябре, 0,8% — в октябре и на 0,5% — в сентябре.

Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

Всемирный банк в обновленном обзоре глобальных экономических перспектив улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 4,8% с 2% полугодием и спрогнозировал замедление восстановления до 3,2% в 2024 году.

Польша против торговых уступок для Украины — министр сельского хозяйства Секерский

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с оговорками, что Польша против торговых уступок для Украины.

Проект закона о мобилизации и снижении курса гривны: как это повлияло на депозиты

В преддверии нового года на банковском рынке произошло несколько важных событий. Среди основных — снижение ключевой ставки НБУ, девальвация гривны, спровоцировавшая значительный спрос населения на валюту и представление в парламент законопроекта о мобилизации. Как это отразилось на предложениях для частных вкладчиков банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Как НБУ изменит валютные правила и что будет делать с курсом в 2024 году

В октябре 2023 года Нацбанк перевел украинский валютный рынок в режим управляемого гибкого курсообразования и добавил интриги в работу безналичного сегмента. «Минфин» обратился в Национальный банк, чтобы выяснить, что будет происходить на валютном рынке в 2024 году, и спросил о прогнозах у казначеев банков.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами