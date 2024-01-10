Главное за 10 января: инфляция в 2023 году была 5,1%, Всемирный банк дал прогнозы по Украине

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Рост потребительских цен в Украине в декабре 2023 г. ускорился до 0,7% после роста на 0,5% в ноябре, 0,8% — в октябре и на 0,5% — в сентябре.

Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

Всемирный банк в обновленном обзоре глобальных экономических перспектив улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 4,8% с 2% полугодием и спрогнозировал замедление восстановления до 3,2% в 2024 году.

Польша против торговых уступок для Украины — министр сельского хозяйства Секерский

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с оговорками, что Польша против торговых уступок для Украины.

Проект закона о мобилизации и снижении курса гривны: как это повлияло на депозиты