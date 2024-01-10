Главное за 10 января: инфляция в 2023 году была 5,1%, Всемирный банк дал прогнозы по Украине
Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Рост потребительских цен в Украине в декабре 2023 г. ускорился до 0,7% после роста на 0,5% в ноябре, 0,8% — в октябре и на 0,5% — в сентябре.
Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%
Всемирный банк в обновленном обзоре глобальных экономических перспектив улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году до 4,8% с 2% полугодием и спрогнозировал замедление восстановления до 3,2% в 2024 году.
Польша против торговых уступок для Украины — министр сельского хозяйства Секерский
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с оговорками, что Польша против торговых уступок для Украины.
Проект закона о мобилизации и снижении курса гривны: как это повлияло на депозиты
В преддверии нового года на банковском рынке произошло несколько важных событий. Среди основных — снижение ключевой ставки НБУ, девальвация гривны, спровоцировавшая значительный спрос населения на валюту и представление в парламент законопроекта о мобилизации. Как это отразилось на предложениях для частных вкладчиков банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Как НБУ изменит валютные правила и что будет делать с курсом в 2024 году
В октябре 2023 года Нацбанк перевел украинский валютный рынок в режим управляемого гибкого курсообразования и добавил интриги в работу безналичного сегмента. «Минфин» обратился в Национальный банк, чтобы выяснить, что будет происходить на валютном рынке в 2024 году, и спросил о прогнозах у казначеев банков.
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