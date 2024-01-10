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10 января 2024, 15:08 Читати українською

Польша против торговых уступок для Украины — министр сельского хозяйства Секерский

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с оговорками, что Польша против торговых уступок для Украины. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на письмо министра, которое есть в распоряжении журналистов.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с оговорками, что Польша против торговых уступок для Украины.
Фото:epravda.com.ua

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Позиция Польши

В своем письме Секерский, вступивший в должность 13 декабря 2023 года, дал понять, что позиция нового польского правительства относительно проблем в торговле с Украиной мало изменилась.

«О возможном продлении торговых преференций по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины еще на год — хочу подчеркнуть, что в принципе я против такого решения», — отметил он.

Министр перечислил в письме разные группы украинских товаров, чрезмерный импорт которых создает рыночные проблемы и угрозы в Польше. Они возникают «не только в секторах кукурузы, пшеницы и рапса, но также в секторах сахара, мяса птицы, яиц, ягод (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата».

Читайте: Эмбарго на экспорт украинской агропродукции будет бессрочным — аграрный министр Польши

Отмена квот для украинского сахара повлекла за собой увеличение его импорта в ЕС в сезоне 2022/2023 в 20 раз по сравнению с объемом квоты, установленной в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, отметил польский министр.

Из возможных решений польский министр назвал возврат квот для «наиболее чувствительных товаров» — это среди прочего сахар, мясо птицы, яйца.

Также, говорится в письме, необходимо обеспечить возможность автоматического повторного введения тарифов, когда импорт превышает определенные объемы. А еще Украина должна скорее привести свое законодательство в соответствие с перечисленными в Соглашении об ассоциации нормативных актов ЕС.

Для поиска совместных решений Секерский подтвердил готовность Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние страны.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+43
matroskin
matroskin
10 января 2024, 15:32
#
Якийсь черговий дивний підхід, до чого тут Україна?
Польські виробники та торгові мережі самі імпортують та розмітають український цукор, а винні знову ми.
А ні чого що в Польші 80% телефонів китайські, 70% авто німецькі і т.д.
Це як вимагать закрить АТБ бо дружина набрала 3 кг ваги за місяць.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
10 января 2024, 17:36
#
Каждое государство само решает , что на пользу его интересам и его экономике . Решила Польша , что ввоз каких то товаров противоречит ее интересам — она вправе запретить их ввоз.

Украина может ответить тем же .
+
+15
matroskin
matroskin
10 января 2024, 17:50
#
Абсолютно точно.
Ніхто Польшу ні в ЄС ні СОТ вступать не заставляв, це був її власний вибір.
Вона знала куди вступає і знала які там правила, якщо її це не влаштовує-завжди може звідти вийти.
Україна може лише в частині правил ЄС (оскільки ми не в ЄС), а в частині вільної торгівлі не може, бо Україна теж в СОТ.
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