Как НБУ изменит валютные правила и что будет делать с курсом в 2024 году

В октябре 2023 года Нацбанк перевел украинский валютный рынок в режим управляемого гибкого курсообразования и добавил интриги в работу безналичного сегмента. «Минфин» обратился в Национальный банк, чтобы выяснить, что будет происходить на валютном рынке в 2024 году, и запросил прогнозы у казначеев банков.

Что говорит о курсе Нацбанк

В Национальном банке не делают большого события из девальвации гривны в декабре 2023 года. Месяц начался официальным курсом гривна/доллар (на 1-е декабря) 36,35 грн/$ и закончился уровнем 38,0 грн/$ (на 1 января 2024-го).

Для межбанка это не рекорд: 8 лет назад при главе НБУ Валерии Гонтаревой он достигал даже 40 грн/$ с учетом комиссий (цена безналичного доллара складывалась из базового курса и дополнительных комиссий банков). Однако, официальный курс Нацбанка впервые в истории украинских финансов перешагнул отметку 38 грн/$.

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В ответ на официальный запрос «Минфина», в Нацбанке объяснили эту девальвацию сезонным фактором — в том числе за счет бюджетных выплат. А также психологическим влиянием отсрочек по внешним кредитам и грантам для Украины со стороны Евросоюза и США.

Бизнес и население опасались, что из-за затягивания решений по финансированию нашей страны чиновники начнут опускать курс гривны, потому старались поскорее прикупить доллар, что давало возможность спекулянтам поднимать на него цены. Экспортеры же, в расчете на рост курса, норовили придержать валютную выручку, чтобы позже продать ее дороже.

«Для режима управляемой гибкости движения курса в ту либо иную сторону являются обычным явлением. Динамика обменного курса отражает изменение ситуации на валютном рынке: гривна укрепляется при улучшении баланса между спросом/предложением и ослабляется при противоположной ситуации.

В конце года спрос на валюту увеличился, в том числе в результате действия сезонного фактора: потребность в валюте повышается, в частности, из-за роста бюджетных выплат в конце года. Также увеличение спроса в конце года было обусловлено психологическим фактором, в частности, из-за влияния новостей об отсрочке предоставления международной помощи в условиях продолжения активных боевых действий", — говорится в ответе Национального банка.

Там пообещали и дальше двигать курс в разные стороны, из числа ключевых валютных факторов 2024 года выделили такие поступления:

экспортной выручки;

денежных переводов;

кредитных и инвестиционных средств.

«Спрос на валюту будет определяться потребностями в импорте, прежде всего, той его части, которая обеспечивает обороноспособность страны и работу критически важных отраслей. Также ситуативное влияние на спрос на валютном рынке оказывают сезонные и психологические факторы», — добавили в НБУ.

При этом нацбанковцы не скрывают, что регулятор останется главным продавцом доллара на межбанке, покрывая регулярную нехватку валюты. Согласно официальному отчету, в декабре 2023 года золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 4,4%, а в течение 2023 года — на 42%, и достигли на 1 января 2024-го уже $40,5 млрд.

Регулятор подтвердил в ответе «Минфину», что в этом году ориентируется на прогноз по росту ЗВР до $44,7 млрд при уровне международной поддержки в размере $38 млрд. Внешняя помощь была и останется главным источником наполнения резервов.

Задача НБУ на 2024 год — сохранение курсовой устойчивости валютного рынка, что позволит поддержать гривну и другие направления.

«Непрямое влияние на обменный курс будет иметь процентная политика НБУ и валютные ограничения. Приоритетной задачей Национального банка в части процентной политики остается сохранение привлекательности сбережений в гривневых инструментах (депозитах и облигациях внутреннего госзайма), что будет ограничивать спрос на валютном рынке. Аналогичную функцию будут выполнять и валютные ограничения. Дальнейшая постепенная валютная либерализация будет проводиться только при наличии соответствующих макроэкономических и финансовых предпосылок», — ответили «Минфину» в НБУ.

Там также заверили, что валютная либерализация будет проводиться, в соответствии со «Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию». Она предполагает три этапа:

І этап — минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям.

— минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям. ІІ этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по старым долговым обязательствам и инвестициями.

— либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по старым долговым обязательствам и инвестициями. ІІІ этап — возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

Регулятор уточнил, что сейчас наш валютный рынок находится на первом этапе.

Как НБУ изменит валютные правила

Нацбанковцы в ответе «Минфину» сообщили, что успешный переход к режиму управляемой гибкости курса позволяет в обозримой перспективе рассматривать смягчение ограничений второго этапа. В них войдут:

Либерализация торгового финансирования. Речь идет о возможности платить по старым импортным декларациям. Управление валютными рисками банков. Возможность репатриации процентов по долговым обязательствам и инвестициям, предоставленным к началу полномасштабной войны. Возможность погашать или переводить основную сумму кредита или инвестиции будет рассматриваться на третьем этапе.

Регулятор заверил, что любые новые шаги по валютной либерализации будет делать с учетом оценки таких показателей:

темп роста потребительских цен;

инфляционные ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков;

уровень международных резервов;

процентные ставки;

параметры финансовой стабильности.

«НБУ будет действовать постепенно и аккуратно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка», — подчеркнул Нацбанк в комментарии «Минфину».

Там не ждут взрывного экономического роста, даже если победа Украины в войне произойдет, условно, завтра. Потому и отмена валютных ограничений произойдет не сразу.

«По оценкам НБУ, возобновление экспорта и соответствующий рост валютных поступлений будет происходить постепенно, несмотря на улучшение логистики после окончания военных действий. Это связано с рядом факторов, которые еще долгое время будут ограничивать рост экспорта.

Речь идет, в частности, о разрушении производственных мощностей, восстановление которых — достаточно длительный процесс, диспропорции на рынке труда и затяжном возврате мигрантов. А также длительный возврат украинских товаров на традиционные рынки сбыта на фоне низкого внешнего спроса. Кроме того, значительные потребности в импорте предопределят проекты послевоенного восстановления Украины", — объяснили в Национальном банке.

Поэтому чиновники пообещали «постепенно повышать гибкость курса». Обновленный макроэкономический прогноз Нацбанк обязался предоставить в январе.

Будет ли управляемая девальвация от НБУ

Между НБУ и Министерством финансов не прекращаются споры по валютной политике. Минфиновцы считают курс гривны слишком крепким, что, по их мнению, вредно для госбюджета в условиях высокой зависимости от внешнего финансирования. Поступающие в Украину доллар и евро могли бы конвертироваться в госбюджет по более высокому курсу и приносить больше гривневых поступлений. Время от времени министр финансов Сергей Марченко даже публично критикует Нацбанк на предмет заниженного, с его точки зрения, курса гривна/доллар.

Государственная казначейская служба даже высчитала, сколько именно госбюджет недополучил за первый месяц (октябрь 2023 года) после отмены режима фиксированного курса доллара. ГКС вышла на недостачу в 45,18 млн грн. Расчеты велись на примере поступившего со 2 по 31 октября гранта от США в размере $1,15 млрд и макрофинансовой помощи Евросоюза на €1,5 млрд, из которых правительство использовало $970 млн и €433 млн соответственно.

До смены валютного режима фиксированный официальный курс гривна/доллар стоял на уровне 36,6 грн/$ и курс межбанка находился, в основном, в районе 36,93 грн/$. Но после смены политики НБУ укреплял гривну, и его официал в октябре спускался до 36,28 грн/$. Поэтому бюджет, как и остальные валютные продавцы, терял на курсовой разнице.

Кабмин рассчитывал на девальвацию гривны в 2024 году и делал разные прогнозы: сначала 41,4 грн/$, а затем 40,7 грн/$. Последний был заложен в расчеты при принятии госбюджета. В связи с чем возникли ожидания о поэтапной девальвации гривны — сначала на уровень 39 грн/$, а затем и к правительственному 40,7 грн/$. От Нацбанка, в связи с этим, ожидали поэтапной, управляемой девальвации межбанка и его официального курса — под более выгодную конвертацию внешнего валютного финансирования и наполнение госбюджета.

Однако, в ответ на запрос «Минфина» регулятор отверг эту версию.

«Действия Национального банка на валютном рынке направляются на обеспечение курсовой устойчивости и адаптации экономики и валютного рынка к изменению внешних и внутренних условий. „Более выгодное конвертирование валютных средств“ не является задачей валютно-курсовой политики НБУ», — говорится в эксклюзивном ответе Нацбанка для нас.

В нем регулятор также подчеркнул, что у него достаточный набор инструментов для сохранения стойкости безналичного и наличного сегментов валютного рынка.

Что говорят в банках

В банках в один голос называют главным фактором стабильности валютного рынка в 2024 году достаточную (правительство говорит о $37−38 млрд) и своевременную финансовую помощь наших международных партнеров.

«В этом году в ряде стран пройдут выборы, которые могут обусловить отвлечение сил и внимания от войны в Украине на фоне политической борьбы», — озвучивает свои опасения в беседе с «Минфином» директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО «Кредобанк» Сергей Кучерявый.

От достаточности и своевременности внешних кредитов и грантов будут зависеть:

Возможности НБУ по продаже доллара на межбанке для обеспечения украинского импорта и поддержания курса гривны. Например, в декабре регулятор продал $3,6 млрд, а за весь 2023 год — порядка $28,7 млрд. Это 99% всего золотовалютного резерва перед большой войной ($29,1 млрд на 1 февраля 2022-го), и 72% среднего объема ЗВР, который регулярно пополнялся, в основном, за счет внешней помощи, и поддерживался в течение года в районе $39−40 млрд.

Вынужденная эмиссия гривны для покрытия дефицита госбюджета. Если правительству будет катастрофически не хватать средств на финансирование первоочередных расходов госбюджета, то Нацбанку придется снова выкупать ОВГЗ Минфина, как он уже делал в 2022 году, — на 400 млрд грн. Это раскрутило инфляцию, в ответ на рост потребительских цен НБУ был вынужден повысить размер своей учетной ставки до 25% годовых (сейчас — 15%) и активно связывать излишек денежной массы при помощи своих депозитных сертификатов. Немногие хотят повторения этого сценария в 2024-м.

Продолжение либерализации валютных правил и снятие ограничений, которые регулятор начал в 2023 году. Либо обратные действия — возврат старых запретов и внедрение новых для снижения спроса на инвалюту.

«У Национального банка немало инструментов влияния на валютный рынок, кроме прямых интервенций, для покрытия структурного дефицита валюты. Очевидно, что регулятор попытается избежать мер, которые ограничивают „валютную свободу“. Но если будет развиваться негативный сценарий по поводу ритмичности и достаточности поступления финансовой помощи от западных партнеров, не исключаю, что НБУ будет вынужден прибегнуть и к таким шагам», — сказала «Минфину» директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Начавшаяся поэтапная отмена ограничений стала одним из достижений прошлого года, и участники рынка надеялись на продолжение этого движения. Поэтому разворот НБУ в этой политике точно будет воспринят негативно, и все надеются, что до этого дело не дойдет.

Подводя итог 2023 года, глава Глобус Банка Сергей Мамедов выделил «Минфину» такие ключевые достижения:

Внедрение так называемых конвертационных депозитов — безналичной покупки инвалюты на счета физлиц. Что позволило не только привлечь большой объем гривневой наличности на вклады, но и на 30% снизило валютный спрос на наличном рынке. Отмена фиксированного официального курса гривна/доллар и создание условий для свободного курсообразования на межбанке. Постепенная отмена валютных ограничений для финучреждений и сближение банковского и курса обменных пунктов на наличном рынке. Введение режима «управляемой гибкости» на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением. Существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

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Говоря о ключевых рисках для валютного рынка на 2024 год, эксперты ставят на первое место военный. Имея в виду как боевые действия на фронте, так и террористические атаки страны-агрессора на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей в ходе бомбежек и обстрелов.

«Существенным негативным фактором является труднопрогнозируемые последствия дальнейшей интенсификации боевых действий, которые могут иметь широкое социально-экономическое влияние и увеличивать потребность в дополнительных средствах», — объяснил «Минфину» директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

Из других ключевых рисков банкиры выделяют также:

Сокращение валютной выручки от украинского экспорта из-за проблем с производством и логистикой.

Существенное увеличение импортных закупок, в том числе энергетических и оборонных.

Усиление валютных оттоков по внешним счетам.

Панические, девальвационные настроения населения, которые могут провоцировать рост спроса на инвалюту со стороны физлиц.

«Видим риск прекращения (полного или временного) экспорта морским путем (в силу возможных действий страны-агрессора), что, безусловно, ослабит экспортные потоки и, соответственно, предложение валюты на рынке», — говорит директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

«Со стороны экспорта остаются актуальными угрозы активизации атак на альтернативный морской коридор и разрушение портовой инфраструктуры. Негативное влияние также могут оказать неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия», — поддержал коллегу Антон Болдырев.

Негативные настроения у населения могут провоцировать не только общие девальвационные ожидания, но и активно обсуждаемый в обществе новый закон о мобилизации.

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В конце 2023 года негативное сальдо по валютным операциям физлиц (разница между покупкой и продажей в наличной и безналичной форме) выросло почти в два раза: с $0,62 млрд в ноябре до $1,03 млрд в декабре. Настолько люди больше купили валюты, чем продали.

«Главным риском для валютного рынка являются панические настроения населения. В частности, обсуждение изменений в закон о мобилизации обусловило рост беспокойства среди населения и, как следствие, клиенты активно начали снимать гривневые средства с банковских счетов и конвертировать их в валюту. Это привело к росту спроса на валюту и, соответственно, повышению курса доллара», — разъяснил Сергей Кучерявый.

Какой курс ждут банкиры

Правительство заложило в госбюджет 2024 года курс на уровне 40,7 грн/$, однако, не все уверены, что он, по факту, выйдет на эту отметку. В этой связи банкиры любят напоминать, что в бюджет-2023 был заложен средний курс 42,2 грн/$ и на конец года 45,8 грн/$. Но этот год начался официальным курсом НБУ 38 грн/$.

«Замечу, что курсовой прогноз на 2024 год, заложенный в бюджет, может стать ориентиром, скорее, для граждан, чем для валютного рынка, ведь практика доказывает, что прогноз не всегда совпадает с фактическими курсами. Сейчас трудно дать обстоятельный прогноз, как будет вести себя валютный рынок: количество неизвестных в этом уравнении очень большое», — отметил «Минфину» начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Большинство опрошенных казначеев считают, что рабочим курсовым коридором (официальным курсом НБУ) для 2024 года станет 38,5−40 грн/$, наличные ценники, в зависимости от настроений на рынке, будут на 1−2 грн выше.

40,7 грн/$ не считают абсолютно невозможным уровнем. Однако, большинство опрошенных казначеев относят его к пессимистическим сценариям при реализации одного или нескольких вышеперечисленных рисков.

Хотя это не самое минимальное значение для гривны: не исключается движение и к 41,8 грн/$ — девальвация на 10% с нынешних 38 грн/$.

«Поскольку при режиме управляемой гибкости сезонные тенденции в конце года были выражены более четко, чем обычно, можно ожидать продолжения определенной сезонности в динамике курса, по крайней мере, в первом полугодии этого года. Следовательно, возможна умеренная коррекция курса вниз весной из-за сезонного роста объемов экспорта, уменьшения импорта (прежде всего, энергетического) и ослабления сезонных девальвационных ожиданий.

Но такая тенденция будет возможна только при сохранении работы морского экспортного коридора и постоянства поступления международной помощи. Однако, сохранение фундаментальных дисбалансов во внешней торговле и сезонные факторы приведут к развороту тенденции в сторону девальвации во втором полугодии, что, по нашим оценкам, по результатам года, приведет к умеренной девальвации гривны до 10%, при чем при режиме управляемой гибкости Нацбанк будет избегать резких краткосрочных колебаний", — разложил «Минфину» ситуацию Александр Печерицын.

Тарас Лесовой выделил такие ожидания по валютному рынку:

После отмены ограничений на наличном рынке усилится курсовая конкуренция между финучреждениями, следовательно, разница между курсами банков и обменных пунктов будет минимальной.

Наличный рынок в курсообразовании будет преимущественно полагаться на межбанк с добавлением к курсам своего незначительного процента прибыли.

Текущие курсовые изменения на межбанке и наличном рынках вряд ли превысят 0,2 грн.

Коридор валютных колебаний останется в пределах декабрьских показателей (вряд ли в январе нас ожидает некий стремительный рост или падение курсов).

Текущие курсовые изменения на безналичном рынке будут минимальными — до 0,1 грн.

«Понимаем, что война делает экономику хрупкой и очень уязвимой к любым потрясениям. На валютный рынок, кроме сугубо экономических факторов, будут влиять события на фронте и причиненный агрессором вред. Зима только началась, риски обстрелов объектов критической инфраструктуры очень высокие, а отсюда — и невозможность для более точных ориентиров», — объяснил Тарас Лесовой.

Банкиры ждут от Нацбанка рыночных шагов и не верят в «организованную» девальвацию гривны для выгодной конвертации международной помощи и покрытия дефицита госбюджета.

«До этого времени НБУ не давал поводов думать именно таким образом. «Искусственная» девальвация для выполнения каких-то конкретных задач, по-моему, выглядит довольно конспирологически. Валютный рынок глубоко дефицитный, и любое ослабление гривны автоматически является нормальной экономической реакцией. Но слишком сильная девальвация даже из-за чисто психологических факторов может нанести экономике больше вреда, чем пользы. Именно это подразумевает регулятор, когда говорит о «стабилизационном якоре», — сказала Анна Золотько.

Банковские казначеи, в целом, пока понимают валютную логику Нацбанка, хотя не всегда могут объяснить его секретную формулу, по которой регулятор каждый день рассчитывает курс продажи своего доллара. В декабре НБУ продавал в среднем 74% всего объема рынка (основная площадка Bloomberg) — $170 млн.

После перехода к гибкому курсу в октябре 2023 года нацбанковцы стараются не допускать резкого роста курса доллара. Ему дают подниматься волнами с регулярными отходами назад — чаще всего после валютного подорожания в последующие дни происходит отступление котировок. Новый рост курса доллара, обычно, допускают лишь спустя несколько дней. Банкиры считают, что Национальный банк продолжит и в 2024 году также регулировать торговлю на межбанке.