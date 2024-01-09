Главное за 9 января: НБУ рассказал о доходах банков, Венгрия готова снять вето

Украинские банки заработали в январе-ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки — 80,276 млрд грн. Самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 54,456 млрд гривен.

Минфин привлек 16,8 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов на первом в этом году аукционе ОВГЗ, 9 января, привлекло в государственный бюджет 16,77 млрд. грн.

Венгрия готова снять вето на 50 млрд евро для Украины, но есть условия

Венгрия заявила, что может снять вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

В Украине упразднили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Подробности

Кабинет министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Что будет с криптовалютой в 2024 году: 8 самых громких прогнозов