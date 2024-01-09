Минфин - Курсы валют Украины

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9 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за 9 января: НБУ рассказал о доходах банков, Венгрия готова снять вето

Топ-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года

Украинские банки заработали в январе-ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки — 80,276 млрд грн. Самым прибыльным стал государственный Приватбанк, заработавший 54,456 млрд гривен.

Минфин привлек 16,8 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов на первом в этом году аукционе ОВГЗ, 9 января, привлекло в государственный бюджет 16,77 млрд. грн.

Венгрия готова снять вето на 50 млрд евро для Украины, но есть условия

Венгрия заявила, что может снять вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

В Украине упразднили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Подробности

Кабинет министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Что будет с криптовалютой в 2024 году: 8 самых громких прогнозов

Прошлый год был благоприятным для криптовалют: капитализация рынка выросла с 795 млрд до текущих 1,55 трлн (+95%), многие ключевые игроки выстояли под нажимом регуляторов, началось движение в направлении запуска спотовых ETF на биткоин и эфириум, более половины стран мира криптовалюты. «Минфин» собрал 8 самых громких и удивительных прогнозов дальнейшего развития рынка криптоактивов и оценил, насколько они реальны.

Источник: Минфин
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