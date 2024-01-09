Минфин привлек 16,8 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов на первом в этом году аукционе ОВГЗ, 9 января, привлекло в государственный бюджет 16,77 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

222,47 млн грн под 16,80% с погашением 20 ноября 2024;

1,25 млрд грн под 17,60% с погашением 15 октября 2025;

1,50 млрд грн под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.

В иностранной валюте:

$153,09 млн под 4,66% с погашением 30 января 2025 года;

190,03 млн евро под 2,50% с погашением 10 июля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.