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9 января 2024, 15:46 Читати українською

Венгрия готова снять вето на 50 млрд евро для Украины, но есть условия

Венгрия заявила, что может снять вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на Politico.

Венгрия заявила, что может снять вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

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Это требование венгерского премьера Виктора Орбана вызвало скептицизм некоторых дипломатов ЕС, которые считают, что она не обеспечит предсказуемости для Украины.

По венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно, или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ Совету Е С.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

Европейские лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

По данным СМИ, Евросоюз готовит план Б с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

Источник: Минфин
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