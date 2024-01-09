В Украине отменили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Детали

Кабинет министров отменил запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405, передает ЭП .

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Подробности

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Для остальных потребителей коммунальных услуг согласно постановлению возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т. д.

Напомним

Мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.