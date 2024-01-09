Кабинет министров отменил запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405, передает ЭП.
В Украине отменили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Детали
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Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.
Для остальных потребителей коммунальных услуг согласно постановлению возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.
Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.
Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.
Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания
Напомним
Мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.
Комментарии - 6
И задал сам себе вопрос — может кто-то расскажет, что там с акцизным сбором и пошлиной на импорт газа природного для бытового применения (Код товару : 2711 21 00 00 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi: -у газоподiбному станi: -газ природний). Как-то на период военного времени ставка «0» (ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України м. Київ 19 жовтня 2022 року N 2697-IX) И как и почему это не отражается на цене газа для потребителя? Тем более, как я понимаю все контракты составлялись по «Гронингенской формуле»? Или как ?
Така сама як і у імпортованого, мінус транспортування
2. Рекомендую разобраться в ценообразовании и самом алгоритме ценообразавания контрактных цен на природный газ.
3. Ну и основной момент — хамство не самая отличительная черта для тернопольского эксперта такого «уровня». Могу порекомендовать, найти круг общения под ближайшим пивняком. Там точно … всі мене поважають… да и пенсию …у десять кусків…будет проще потратить.