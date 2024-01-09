В Украине отменили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Детали

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2024, 8:36 Читати українською

В Украине отменили мораторий на отключение коммунальных услуг и взыскание долгов через суд. Детали

Кабинет министров отменил запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405, передает ЭП.

Кабинет министров отменил запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Для остальных потребителей коммунальных услуг согласно постановлению возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т. д.

Напомним

Мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 января 2024, 8:53
#
Как-то сегодня утром прочитал «опус» или «размышления» одного известного «эксперта» по укр банкам, на тему «Акцизов», «НДС» и т. п.
И задал сам себе вопрос — может кто-то расскажет, что там с акцизным сбором и пошлиной на импорт газа природного для бытового применения (Код товару : 2711 21 00 00 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi: -у газоподiбному станi: -газ природний). Как-то на период военного времени ставка «0» (ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України м. Київ 19 жовтня 2022 року N 2697-IX) И как и почему это не отражается на цене газа для потребителя? Тем более, как я понимаю все контракты составлялись по «Гронингенской формуле»? Или как ?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 января 2024, 9:55
#
Ринкова ціна газу, який ми імпортуємо, не менша 400 баксів за тис. кубів, тобто 0,4 бакси куб, або 16 грн за куб і то лиш останні пів року, раніше було значо більше. Людям продають по 8−9 грн. Як ти хочеш, щоб то все змінилося?
+
+15
TAN72
TAN72
9 января 2024, 10:10
#
По всем параметрам нам уже газа собственной добычи з глаза хватает с избытком.Какова цена нашего газа?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 января 2024, 10:15
#
Для этой «утки» понять такие вещи как-то тяжеловато.
+
0
BobKickass
BobKickass
9 января 2024, 10:34
#
Какова цена нашего газа

Така сама як і у імпортованого, мінус транспортування
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 января 2024, 10:10
#
1 . Где написано, что я что-то хочу касаемо цены продажи?
2. Рекомендую разобраться в ценообразовании и самом алгоритме ценообразавания контрактных цен на природный газ.
3. Ну и основной момент — хамство не самая отличительная черта для тернопольского эксперта такого «уровня». Могу порекомендовать, найти круг общения под ближайшим пивняком. Там точно … всі мене поважають… да и пенсию …у десять кусків…будет проще потратить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами