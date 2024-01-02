Главное за вторник: массированная атака на Украину, Минфин подвел итоги года

По итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн грн налогов, сборов и других платежей. В то же время кассовые расходы госбюджета составляли более 4 триллионов гривен.

Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

Андрей Пышный стал лучшим главой центробанка Европы по версии The Banker

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный был признан лучшим главой центробанка Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.

Биткоин перевалил за $45 тыс впервые с апреля прошлого года

Биткоин вырос до $45 532 впервые с апреля 2022 года. В прошлом году он прибавил 156%, что стало сильнейшим годовым показателем с 2020 года. Впрочем, он все еще далёк от рекордного максимума $69 000, на котором он был в ноябре 2021 года.

Зарплаты в Украине выросли на 20%: почему украинцы не стали богаче