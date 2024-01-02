Минфин - Курсы валют Украины

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2 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: массированная атака на Украину, Минфин подвел итоги года

Минфин подвел итоги года: дефицит госбюджета вырос в полтора раза до 1,3 триллиона

По итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн грн налогов, сборов и других платежей. В то же время кассовые расходы госбюджета составляли более 4 триллионов гривен.

Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный был признан лучшим главой центробанка Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.

Биткоин перевалил за $45 тыс впервые с апреля прошлого года

Биткоин вырос до $45 532 впервые с апреля 2022 года. В прошлом году он прибавил 156%, что стало сильнейшим годовым показателем с 2020 года. Впрочем, он все еще далёк от рекордного максимума $69 000, на котором он был в ноябре 2021 года.

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По данным официальной статистики, в текущем году средняя зарплата выросла почти на четверть. Чиновники считают, что в следующем году зарплаты вырастут еще примерно на треть. Но готовы ли сами компании быть настолько щедрыми к персоналу, разбирался «Минфин».

Источник: Минфин
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