Зарплаты в Украине выросли на 20%: почему украинцы не стали богаче

По данным официальной статистики, в текущем году средняя зарплата выросла почти на четверть. Чиновники считают, что в следующем году зарплаты вырастут еще примерно на треть. Но готовы ли сами компании быть настолько щедрыми к персоналу, разбирался «Минфин».

Основные тенденции рынка труда

В 2023 году, после сверхсложного 2022-го, дела на рынке труда пошли лучше. Оживление экономики положительно отразилось на количестве вакансий. По данным платформы robota.ua, если в марте 2022 было всего 7% вакансий от довоенного периода, то сейчас этот показатель приблизился к 90%.

Количество безработных, по данным НБУ, уменьшилось за год с 89,8 тыс. до 39,8 тысячи человек, что является историческим минимумом.

Однако говорить, что вызванные войной негативные явления на рынке труда удалось преодолеть, рано. За такой, казалось бы, обнадеживающей картиной стоят и отрицательные процессы.

По мнению экспертов, реальный уровень безработицы в Украине значительно превышает официальные показатели. На официальную же статистику влияет, в частности, то, что большое количество мужчин мобилизовано в ряды ВСУ, а многие украинки трудоспособного возраста уехали за границу.

От мобилизационных и миграционных процессов все больше и больше страдает бизнес. Спрос на рабочую силу растет, но количество искателей уменьшается. По данным экспертов, в 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров.

«Европейская бизнес ассоциация проводит регулярные опросы среди своих компаний, чтобы лучше понимать состояние и планы бизнеса. Бизнес испытывает нехватку кадров, об этом нам сообщают 55% участников опроса, остальные 33% испытывают это частично и еще 12% пока не ощущают нехватку кадров», — информирует Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Сложнее всего, по ее словам, закрыть такие вакансии, как производственный персонал, рабочие сферы продаж, слесари, механики, инженеры, химики, агрономы, фармацевты, маркетологи, ИТ специалисты, административный персонал, юристы и адвокаты, аудиторы, финансисты, логисты. В дефиците также руководители и менеджеры, специалисты узкого профиля и знания иностранных языков.

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Как второй год войны повлиял на благосостояние украинцев

То, что работы стало больше, а рабочих рук меньше, положительно повлияло на зарплаты.

«Поднятие зарплат в Украине произошло вынужденно, потому что бизнесу не хватало квалифицированных рабочих рук, но это все равно помогает повышать ВВП и восстанавливать экономику», — сказал главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухарь.

Такую тенденцию подтверждают и аналитики Work.ua. Они считают, что повышение заработной платы в текущем году являлось одним из инструментов, который работодатели использовали для преодоления дефицита кадров. Так, согласно данным платформы, в 2023 году средняя заработная плата выросла на 23% — с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Эти цифры близки к официальным данным Госстата, правда, ведомство не подает их ежемесячно, только поквартально и с определенным опозданием. Последние данные Госстата касаются показателей ІІІ квартала 2023 года. В этот период был зафиксирован рост зарплат почти на 23% в годовом исчислении — с 14 619 грн в 2022 году до нынешних 17 937 грн. С начала 2023 года рост составил чуть меньше — около 16%.

На первый взгляд размер средней зарплаты украинцев постоянно рос. Однако такой рост был скорее номинальным. Ситуация иная, если анализировать с начала войны. С учетом большого роста цен в шоковом 2022 году соотношение уровня инфляции и темпов повышения реальных зарплат для работников отрицательное: доходы после начала войны ниже, чем были ранее.

«В пересчете к довоенному 2021 году реальные зарплаты в первом полугодии 2023 года оставались на 9% ниже. Однако замедление инфляции приводит к ускорению динамики обновления реальных зарплат. По моим оценкам, в IV квартале 2023 года динамика реальных зарплат ускорилась до 12% в годовом измерении, и теперь они лишь на 4% ниже довоенных. В долларовом выражении средняя зарплата в Украине до сих пор примерно на 10% ниже довоенной», — объясняет Алексей Блинов, экономист, начальник аналитического отдела Sense Bank (2011−2023).

Лидерами роста зарплат в военное время были отрасли торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, ИТ-услуг и телекоммуникаций, финансовый сектор. Так, по данным Госстата, штатные работники сферы «Информация и телекоммуникации» в 2023 году зарабатывали 36 604 грн, что на 30,1% больше, чем в прошлом году.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность», здесь средняя заработная плата составила 32 801 грн, что на 34,7% больше, чем годом ранее.

Третье место занимает сфера «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 22 871 грн, что на 21,4% больше, чем в 2022-м.

«В этих отраслях уже в середине 2023 реальные зарплаты превысили довоенный уровень. Однако в долларовом выражении они до сих пор остаются меньше довоенных», — отмечает Алексей Блинов.

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Прогнозы на 2024 год

Зарплатные прогнозы на 2024 год от независимых экспертов и чиновников достаточно оптимистичны. В бюджете на 2024 год заложены показатели минимальной зарплаты в 7,1 тысяч гривен с 1 января и 8 тысяч гривен с 1 апреля. Минэкономики прогнозирует, что это поднимет показатель средней зарплаты в Украине на 8,5% — до 21,8 тысяч гривен.

Рост зарплат ожидает также Алексей Блинов, экономист, начальник аналитического отдела Sense Bank (2011−2023). По его словам, динамика реальных зарплат по отношению к официальной инфляции, скорее всего, будет положительной и обеспечит возврат платежеспособности зарплат на уровень 2021 года.

«Однако в долларовом выражении, а значит — в контексте платежеспособности по импортным товарам, средняя зарплата, скорее всего, будет оставаться несколько меньше показателя 2021 года (тогда она составляла $515)», — предполагает эксперт.

С этим утверждением не совсем согласен главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухарь. Он рассчитывает, что зарплаты будут расти более активно и уже во втором квартале выйдут на довоенные показатели в долларовом эквиваленте. По словам эксперта, если сейчас средняя по стране зарплата $480, то зимой этот уровень пересечет границу $500, а во втором квартале возобновится на довоенные средние $600.

«Мои слова могут звучать крайне оптимистично, но это те цифры, которые у меня есть», — отмечает Михаил Кухарь.

О том, что украинцы будут зарабатывать больше, свидетельствуют и планы бизнеса. Так, опрос ЕБА показал, что 92% компаний планируют увеличение уровня заработной платы, а 32% — увеличение бюджетов на обучение и развитие персонала.

«Среди этих компаний, 29% планируют повышение заработных плат на 10−15%, 12% — на 5−10%, 10% — на 15−20%, и 2% — на более 20%», — детализирует Анна Деревянко.

Повышение зарплаты для работодателя будет, скорее, вынужденной необходимостью, а не экономически обоснованной ситуацией. Учитывая, что в стране усилена мобилизация, нехватка кадров для всех бизнесов будет становиться все более ощутимой. Бизнес будет вынужден конкурировать за работника, в том числе повышая зарплату.