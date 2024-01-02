Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2024, 8:36 Читати українською

Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Россия в течение ночи и утром совершает атаку «Шахедами» и ракетами.

Сначала россияне ударили 35 дронами-камикадзе. А ближе к утру 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. О нескольких ударах сообщают в Харькове.

Но основная цель удара обеих волн — Киев, где после 7 часов утра начались взрывы и работа ПВО.

Местные жители сообщают о взрывах и попаданиях во многих районах столицы, распространяют фото больших пожаров в жилых кварталах.

Ракеты на столицу заходят практически со всех сторон — запада, востока и севера.

Вдобавок к крылатым ракетам Киев также атаковали аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», сообщили Воздушные силы. Там говорят — в воздухе 9 носителей Кинжалов.

Киев

Виталий Кличко рассказал о падении обломков и разрушениях на Оболони, Подоле, в Голосеевском, Соломенском районе, на Печерске и Святошине.

По данным военной администрации, останки ракеты упали на крышу многоэтажного жилого дома на Печерске. В Оболонском районе обломки рухнули на территорию складских помещений.

  • В Соломенском районе в одном из домов госпитализировали троих человек.
  • В Подольском районе попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

Мэр сообщил, что на Подоле также повреждена газовая труба.

Киевляне сообщают об исчезновении света в нескольких районах. В мэрии говорят, что речь идет о Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Также исчезает и вода.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами