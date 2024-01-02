Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.
Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет
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Россия в течение ночи и утром совершает атаку «Шахедами» и ракетами.
Сначала россияне ударили 35 дронами-камикадзе. А ближе к утру 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. О нескольких ударах сообщают в Харькове.
Но основная цель удара обеих волн — Киев, где после 7 часов утра начались взрывы и работа ПВО.
Местные жители сообщают о взрывах и попаданиях во многих районах столицы, распространяют фото больших пожаров в жилых кварталах.
Ракеты на столицу заходят практически со всех сторон — запада, востока и севера.
Вдобавок к крылатым ракетам Киев также атаковали аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», сообщили Воздушные силы. Там говорят — в воздухе 9 носителей Кинжалов.
Киев
Виталий Кличко рассказал о падении обломков и разрушениях на Оболони, Подоле, в Голосеевском, Соломенском районе, на Печерске и Святошине.
По данным военной администрации, останки ракеты упали на крышу многоэтажного жилого дома на Печерске. В Оболонском районе обломки рухнули на территорию складских помещений.
- В Соломенском районе в одном из домов госпитализировали троих человек.
- В Подольском районе попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.
Мэр сообщил, что на Подоле также повреждена газовая труба.
Киевляне сообщают об исчезновении света в нескольких районах. В мэрии говорят, что речь идет о Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Также исчезает и вода.
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