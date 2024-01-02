Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Киев и другие города Украины с утра 2 декабря находятся под массированным ударом врага. В столице было зафиксировано несколько взрывов, в некоторых районах исчезло электроснабжение.

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Россия в течение ночи и утром совершает атаку «Шахедами» и ракетами.

Сначала россияне ударили 35 дронами-камикадзе. А ближе к утру 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. О нескольких ударах сообщают в Харькове.

Но основная цель удара обеих волн — Киев, где после 7 часов утра начались взрывы и работа ПВО.

Местные жители сообщают о взрывах и попаданиях во многих районах столицы, распространяют фото больших пожаров в жилых кварталах.

Ракеты на столицу заходят практически со всех сторон — запада, востока и севера.

Вдобавок к крылатым ракетам Киев также атаковали аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», сообщили Воздушные силы. Там говорят — в воздухе 9 носителей Кинжалов.

Киев

Виталий Кличко рассказал о падении обломков и разрушениях на Оболони, Подоле, в Голосеевском, Соломенском районе, на Печерске и Святошине.

По данным военной администрации, останки ракеты упали на крышу многоэтажного жилого дома на Печерске. В Оболонском районе обломки рухнули на территорию складских помещений.

В Соломенском районе в одном из домов госпитализировали троих человек.

В Подольском районе попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

Мэр сообщил, что на Подоле также повреждена газовая труба.

Киевляне сообщают об исчезновении света в нескольких районах. В мэрии говорят, что речь идет о Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Также исчезает и вода.