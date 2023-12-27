Минфин - Курсы валют Украины

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27 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за среду 27 декабря: госдолг вырос, правительство начало выплату средств за разрушенное жилье

Госдолг Украины увеличился за месяц еще на $4,5 миллиарда

По состоянию на 30 ноября внешний государственный и гарантированный государством долг составил 3 512,77 млрд грн (68,58% от общей суммы), или $96,57 млрд. Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг на эту дату составил 1609,72 млрд грн (31 ,42%) или $44,25 млрд.

Минэкономики предупредило: если Запад не даст деньги — возможны задержки пенсий и зарплат

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это произойдет, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Правительство начинает выплачивать средства за разрушенное жилье

С 27 декабря 2023 года в Украине начинается выплата компенсаций за разрушенное жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии.

Правительство предложило блокировать банковские счета уклонистов: реально ли это сделать

Поздно вечером 25 декабря правительство направило в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации и прохождения военной службы (законопроект № 10378). Документ вводит ряд финансовых ограничений для уклоняющихся от призыва. Среди прочего такие лица могут потерять доступ к своим банковским счетам. Разберем, как эту норму можно претворить в жизнь.

Какие акции подготовили банки к рождественско-новогодним праздникам

В этом году большинство банков отказалось от традиционных рождественско-новогодних акций. «Минфин» собрал специальные предложения, которые подготовили банки по нашему рейтингу устойчивости для украинцев «под елку-2024».

Источник: Минфин
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