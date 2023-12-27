Минэкономики предупредило: Если Запад не даст деньги — возможны задержки пенсий и зарплат

В чем причина

По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику обратно к режиму «выживания» после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

В следующем году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки. В настоящее время запрос президента США Джо Байдена на $60 млрд в «тупике» в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на прибыль банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь будут идти в центральный бюджет.

Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам Министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.

Задержка выплат

Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Напомним

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить $106 млрд. Большинство из этих средств ($60 млрд) хотят направить на помощь Украине.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.