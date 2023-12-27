Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это произойдет, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times.
Минэкономики предупредило: Если Запад не даст деньги — возможны задержки пенсий и зарплат
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В чем причина
По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику обратно к режиму «выживания» после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.
В следующем году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки. В настоящее время запрос президента США Джо Байдена на $60 млрд в «тупике» в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.
Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.
Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на прибыль банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь будут идти в центральный бюджет.
Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам Министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.
Задержка выплат
Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.
Напомним
1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.
После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить $106 млрд. Большинство из этих средств ($60 млрд) хотят направить на помощь Украине.
В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.
Комментарии - 18
Если собрать все в кучу заявления — получится набор противоречий, который либо же используют для пиара чтобы потом выйти в свете «героев»; либо наоборот — всё это показывает, насколько власти любят врать во всех направлениях и какая цена доверия их словам. И ответственности за свои заявления никто не несёт. Уже наобещали что РФ вот-вот развалится и Крым освободят летом.
Думаю властям стоит прекратить строить у всех иллюзии, начать рассказывать всё как есть, а тем кто может думать головой — готовится к худшему и рассчитывать на свои силы насколько возможно, а не надеяться на государство.
Кто понял — тот уже действует и принимает меры, кто нет — рассказывает про то как скоро зальют страну деньгами и всем чем только можно, как спишут долги и как хорошо покупать гривневые ОВГЗ.
https://minfin.com.ua/2023/12/27/118609342/
Главное, чтобы пожизненное государственное содержание
судьям в пределах 100тыс грн в месяц платили вовремя…
Вот покалеченым ВСУ — сейчас полагаеться «пособие» 900грн в месяц! Факты из первых уст!
Благо есть близкие и не безразличные знакомые — которые дают шансы инвалиду!
Но!!! На государство Украину — нельзя рассчитывать!!!
Это Украина детка!
У такого государства нет БУЩУШЕГО"!!!
Так же как и твоей пенсии!
Если смог прочитать мой текст, то я в нём беспокоюсь о судьях,
сидящих на государственном обеспечении, а не о рядовых пенсионерах.
Ну, а когда и если я доживу до пенсионного возраста — тогда и узнаю
о своей пенсии намного больше информации, чем ты сейчас выдал…
Последние законопроекты и законы — ставят точку над государством Украина!
Скоро и гривны не будет, о какой экономике можно обсуждать? Хана стране!
ТЦКшников и полицаев им помогающим — будут просто на столбах вешать!
К военным будет максимальное отвращение!
И чинуш в месте ТЦКшникам — тоже вешать с чинушами!
К чему вся эта истерика, ты же не маленькая девочка,
чтобы хныкать и закатывать истерику по каждому пустяку…
Как вариант, предложи свою кандидатуру на пост
Министра экономики или главы правительства…
Уж ты то однозначно наведёшь порядок в стране
твёрдой женской рукой…
а депутаты ВРУ всего-лишь поддержали братьев по чиновничьему цеху…