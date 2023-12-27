Минфин - Курсы валют Украины

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27 декабря 2023, 18:25 Читати українською

Минэкономики предупредило: Если Запад не даст деньги — возможны задержки пенсий и зарплат

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это произойдет, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times.

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим.
Фото: depositphotos

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В чем причина

По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику обратно к режиму «выживания» после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

В следующем году Украине понадобится $37 млрд внешней поддержки. В настоящее время запрос президента США Джо Байдена на $60 млрд в «тупике» в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на прибыль банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь будут идти в центральный бюджет.

Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам Министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.

Задержка выплат

Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Напомним

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить $106 млрд. Большинство из этих средств ($60 млрд) хотят направить на помощь Украине.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+120
Робин Гуд
Робин Гуд
27 декабря 2023, 18:48
#
С одной стороны Кулеба заверяет, что «вопрос финансовой помощи от США и ЕС уже решён» — с другой — министр экономики рассказывает страшилки про то, что могут не выплатить пенсии и зарплаты учителям.

Если собрать все в кучу заявления — получится набор противоречий, который либо же используют для пиара чтобы потом выйти в свете «героев»; либо наоборот — всё это показывает, насколько власти любят врать во всех направлениях и какая цена доверия их словам. И ответственности за свои заявления никто не несёт. Уже наобещали что РФ вот-вот развалится и Крым освободят летом.

Думаю властям стоит прекратить строить у всех иллюзии, начать рассказывать всё как есть, а тем кто может думать головой — готовится к худшему и рассчитывать на свои силы насколько возможно, а не надеяться на государство.

Кто понял — тот уже действует и принимает меры, кто нет — рассказывает про то как скоро зальют страну деньгами и всем чем только можно, как спишут долги и как хорошо покупать гривневые ОВГЗ.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
27 декабря 2023, 20:30
#
Вже з 2022 року діють, набравшись долларів по 42, і сидячи зараз у величезних збитках
+
+41
Робин Гуд
Робин Гуд
27 декабря 2023, 20:34
#
Они в долларах, а не в «збитках») Летом-осенью посмотрим кто поступил мудро, купив доллары даже по 42, а кто нет)
+
+30
Riojas
Riojas
27 декабря 2023, 21:54
#
Вы ждёте взрослого разговора «как есть» с этой властью? Посмотрите на закон по мобилизации, ситуацию вокруг него. Президент месяц переводил стрелки на военных, вчера вышел главнокомандующий и отфутболил все на власти, дескать мы вообще не при делах, никаких цифр, никаких запросов. Крайним за кошмарный закон будет условный министр обороны, чьи действия все решительно осудят. Плюс у меня такое впечатление, что если нам завтра выйдут и скажут все как есть, то половина устроит майдан, а вторая половина будет сносить западную границу…
+
+86
Rubi0
Rubi0
27 декабря 2023, 18:52
#
«По словам Министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.» — о каких долгах речь? Нам же все оказывают помощь и дают гранты. Вон только в декабре минфин пишет что грантов на 5 млрд получили 😄
https://minfin.com.ua/2023/12/27/118609342/
+
0
stas12345
stas12345
27 декабря 2023, 19:14
#
Ниче, пенсионеры потерпят. Рано или поздно денег на пенсии хватать не будет
+
+4
TAN72
TAN72
27 декабря 2023, 19:47
#
Может госслужащие потерпят сдепутатами,с их зарплатами ,премиями,оздоровительными и т. д.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 декабря 2023, 21:16
#
«Ниче, пенсионеры потерпят.»

Главное, чтобы пожизненное государственное содержание
судьям в пределах 100тыс грн в месяц платили вовремя…
+
0
innapcholko
innapcholko
27 декабря 2023, 21:23
#
Тебя это задевает ибо ты на эту пенсию рачитывашь?

Вот покалеченым ВСУ — сейчас полагаеться «пособие» 900грн в месяц! Факты из первых уст!
Благо есть близкие и не безразличные знакомые — которые дают шансы инвалиду!
Но!!! На государство Украину — нельзя рассчитывать!!!

Это Украина детка!

У такого государства нет БУЩУШЕГО"!!!

Так же как и твоей пенсии!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 декабря 2023, 21:45
#
Innapcholko

Если смог прочитать мой текст, то я в нём беспокоюсь о судьях,
сидящих на государственном обеспечении, а не о рядовых пенсионерах.

Ну, а когда и если я доживу до пенсионного возраста — тогда и узнаю
о своей пенсии намного больше информации, чем ты сейчас выдал…
+
0
innapcholko
innapcholko
27 декабря 2023, 22:10
#
*** на судей и шушеры — ты хвалился что у тебя будет большая пенсия!
+
0
innapcholko
innapcholko
27 декабря 2023, 21:04
#
У этой страны нет будущего с таким правительством!

Последние законопроекты и законы — ставят точку над государством Украина!

Скоро и гривны не будет, о какой экономике можно обсуждать? Хана стране!

ТЦКшников и полицаев им помогающим — будут просто на столбах вешать!
К военным будет максимальное отвращение!
И чинуш в месте ТЦКшникам — тоже вешать с чинушами!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 декабря 2023, 21:50
#
Innapcholko

К чему вся эта истерика, ты же не маленькая девочка,
чтобы хныкать и закатывать истерику по каждому пустяку…

Как вариант, предложи свою кандидатуру на пост
Министра экономики или главы правительства…

Уж ты то однозначно наведёшь порядок в стране
твёрдой женской рукой…
+
0
innapcholko
innapcholko
27 декабря 2023, 22:09
#
Кто тут хвалится, про большую пенсию в Украине???
+
0
Vlad98
Vlad98
27 декабря 2023, 22:01
#
Возможно, не стоило закладывать в бюджет рост зарплат чиновникам на 50 и более %? А, наоборот, урезать максимальные выплаты? Тогда и пенсионеры не остались бы без своих 3-тыс пенсий…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 декабря 2023, 22:07
#
Рост зарплат чиновников в бюджет 2024 закладывали именно чиновники,
а депутаты ВРУ всего-лишь поддержали братьев по чиновничьему цеху…
+
0
Bischof
Bischof
27 декабря 2023, 22:16
#
Солидарная пенсионная система была трупом задолго до войны. А уж при текущих демографических раскладах верить в неё могут только совершенно изумительные люди.
+
+15
Someonesdd
Someonesdd
27 декабря 2023, 22:20
#
Да пид.ры они все
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