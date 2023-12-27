Госдолг Украины увеличился за месяц еще на $4,5 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2023, 17:43 Читати українською

Госдолг Украины увеличился за месяц еще на $4,5 миллиарда

По состоянию на конец ноября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 122,49 млрд грн или $140,82 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на 164,27 млрд грн или $4,48 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

По состоянию на конец ноября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 122,49 млрд грн или $140,82 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на 164,27 млрд грн или $4,48 млрд.
Фото: depositphotos

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост госдолга

По состоянию на 30 ноября внешний государственный и гарантированный государством долг составил 3 512,77 млрд грн (68,58% от общей суммы), или $96,57 млрд. Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг на эту дату составил 1609,72 млрд грн (31,42%) или $44,25 млрд.

В частности, государственный долг составил 4 799,47 млрд грн (93,69% общей суммы государственного и гарантированного долга) или $131,94 млрд. В том числе внешний госдолг — 3 258,5 млрд грн (63,61% общей суммы) или $89,58 млрд, внутренний — 1 540,97 млрд грн (30,08% от общей суммы) или $42,36 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 323,02 млрд грн (6,31%), или $8,88 млрд, в том числе внешний — 254,27 млрд грн (4,96%) или $6,99 млрд, внутренний — 68,76 млрд грн (1,34%) или $1,89 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения России — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+41
Робин Гуд
Робин Гуд
27 декабря 2023, 17:52
#
Долг растёт, но воровать никто не перестаёт, коррупция процветает полным ходом и наказаний особо нет. Власти лишь думают как побольше набраться долгов, чтобы побольше украсть и свалить заграницу, где у них уже давно их семьи и особняки.

И 100% от ВВП очень скоро можно преодолеть даже не получая новых долгов — если включат печатный станок и в результате девальвации окажется совсем другая цифра в гривнах. Тот факт, что эти долги никто не спишет — и всё это «рабство» на годы для многих поколений — никого не беспокоит.

Но власти и дальше будут рассказывать про то как всё хорошо, что в ЕС уже почти завтра возьмут, что фин. помощь «уже утверждена», коррупцию практически победили, про рост экономики и железобетонную банковскую систему, которая каким-то волшебным образом начала во время войны приносить в два раза больше прибыли, чем в годы до войны.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами