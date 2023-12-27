Госдолг Украины увеличился за месяц еще на $4,5 миллиарда

По состоянию на конец ноября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 122,49 млрд грн или $140,82 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на 164,27 млрд грн или $4,48 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Рост госдолга

По состоянию на 30 ноября внешний государственный и гарантированный государством долг составил 3 512,77 млрд грн (68,58% от общей суммы), или $96,57 млрд. Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг на эту дату составил 1609,72 млрд грн (31,42%) или $44,25 млрд.

В частности, государственный долг составил 4 799,47 млрд грн (93,69% общей суммы государственного и гарантированного долга) или $131,94 млрд. В том числе внешний госдолг — 3 258,5 млрд грн (63,61% общей суммы) или $89,58 млрд, внутренний — 1 540,97 млрд грн (30,08% от общей суммы) или $42,36 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 323,02 млрд грн (6,31%), или $8,88 млрд, в том числе внешний — 254,27 млрд грн (4,96%) или $6,99 млрд, внутренний — 68,76 млрд грн (1,34%) или $1,89 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения России — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.