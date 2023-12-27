Правительство начинает выплачивать средства за разрушенное жилье

С 27 декабря 2023 года в Украине начинается выплата компенсаций за разрушенное жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии. Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

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Кто может получить деньги

Компенсации будут выплачиваться в виде жилищных сертификатов, которые можно использовать для покупки нового жилья.

Получить компенсацию могут граждане Украины, которые:

являются владельцами жилья, которое было повреждено или уничтожено

зарегистрировали повреждение или уничтожение жилья в органах местного самоуправления

получили техотчет о полном уничтожении имущества

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту нахождения разрушенного жилья.

Процедура получения средств

После получения жилищного сертификата его владелец может забронировать средства для покупки нового жилья через приложение «Дия». Для этого необходимо:

выбрать раздел «Помощь»

нажать кнопку «Забронировать средства по сертификату»

ввести номер сертификата и другие необходимые данные

После бронирования средств у владельца есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если за это время соглашение не будет оформлено, необходимо повторно подать заявление на бронирование средств в «Дии».

Важно, что до заключения соглашения о приобретении жилья по сертификату необходимо прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Это можно сделать у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора или ЦНАП.

Для этого необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий право собственности, а также техотчет о полном уничтожении имущества, выдаваемого комиссией органов местного самоуправления.

Сколько людей получат компенсации

Правительство Украины выделило на компенсации за разрушенное жилье 20 миллиардов гривен. Ожидается, что деньги получат более 100 тысяч украинцев.

Как отметил вице-премьер, можно приобрести любую квартиру или дом — первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость.

Если стоимость выбранной недвижимости выше стоимости сертификата, можно доплатить из собственных средств. Вместе с тем можно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта недвижимости.

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Если цена недвижимости меньше, чем номинал сертификата — разницу можно получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с россии.

На сегодняшний день сформировано 1636 сертификатов на сумму более 3 млрд грн. Компенсации будут производиться в пределах имеющегося объема средств на внебюджетном счете Мининфраструктуры до его закрытия.

На этом этапе на сертификат можно только купить квартиру или дом. Но уже в январе-феврале ожидается возможность реализации сертификата на покупку стройматериалов и заказ работ — для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке.

Кубраков призвал граждан с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям.