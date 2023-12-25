Главное за понедельник 25 декабря: $1,34 млрд от Всемирного банка, доходы банков выросли

Украина получила $1,34 млрд в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Налоговая рассказала, к кому придет с проверками в 2024 году

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков.

Прибыли банков выросли в 6 раз в год

По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд. грн., в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд. грн.

Доллар и евро уходят на рождественские каникулы: как отреагирует гривна

Последняя неделя 2023 года на валютном рынке Украины пройдет в два этапа, а завершение отчетного года будет главным мотиватором для всех участников рынка: они будут закрывать свои обязательства перед контрагентами и государством.

На рынках акций царит алчность: что делает в таких случаях Баффет

Американский фондовый рынок продолжает ставить рекорды результативности: закрыт ростом уже 8-ю неделю подряд. Мы стали свидетелями настоящего «Санта-ралли», едва ли не самого сильного за последние годы. Но, возможно, для акций пора корректироваться?