Украина получила $1,34 млрд в рамках проекта Всемирного банка
Главное за понедельник 25 декабря: $1,34 млрд от Всемирного банка, доходы банков выросли
Украина получила $1,34 млрд в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны.
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