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25 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник 25 декабря: $1,34 млрд от Всемирного банка, доходы банков выросли

Украина получила $1,34 млрд в рамках проекта Всемирного банка

Украина получила $1,34 млрд в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны.

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Источник: Минфин
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