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25 декабря 2023, 18:15 Читати українською

Прибыли банков выросли в 6 раз за год

По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд. грн., в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд. грн. Об этом в Telegram написал глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.

По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд.

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Прибыли банков растут

В ноябре имело место определенное замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом такие отчисления меньше в 13 раз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.

Следовательно, банки остаются высокодоходными и эффективными. Основа этой доходности в 2023 году — значительный процентный доход, полученный в первую очередь благодаря вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты) и умеренные отчисления в резервы.

По данным НБУ, чистая процентная маржа банков за 10 месяцев составила 8% (по сравнению с 7% и 6% за аналогичные периоды двух предыдущих лет соответственно).

Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев этого года — 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года, 32,9% за аналогичный период 2021 года).

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что по итогам третьего квартала 2023 года больше всего заработал Приватбанк (13,62 млрд грн), на втором месте Ощадбанк (7,34 млрд грн) и на третьем недавно национализированный Сенс-Банк (бывший Альфа-банк) (3,44 млрд. грн.). Выходит, что самые прибыльные банки в Украине принадлежат государству.

В пятерке банков с самой большой чистой прибылью в третьем квартале также оказались два банка с иностранным капиталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) и Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

Напомним, что в начале декабря президент подписал законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. Ставка в 2023 году — 50%, в 2024 году — 25%.

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+135
Genna Smatko
Genna Smatko
25 декабря 2023, 18:23
#
Нічого зато в наступному знизяться до нуля коли всі чоловіки познімають гроші з рахунків щоб влада не заморозила не не явку в військомат. Я свої вже зняв тому мені пофіг, а ви як хочете, можете подарувати зеленій владі свої кровні.
+
+90
Робин Гуд
Робин Гуд
25 декабря 2023, 18:31
#
Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати).

— как все понимают, основной доход сгенерирован «с воздуха», только этим объясняется тот факт, что прибыль банков во время войны почти в 2 раза больше, чем до войны — поскольку ОВГЗ и депозитные сертификаты по сути оплачиваются с гос. бюджета, а значит по факту с денег налогоплательщиков (текущих и в будущем) — всё это обозначает, что государство создало огромнейший пузырь, который исключительно держался на внешней помощи, которая временно прикрывала его крах (т.к. большинство полученных денег — это деньги в долг, лишь отсрочка платежа).

Сейчас власти кричат про крепкую экономику, рост везде, железобетонную банковскую систему (которую по сути само же государство «накачало» виртуальной прибылью).

Но реальность — как только внешняя финансовая помощь сильно сократится — этот «пузырь» — а именно банковскую систему в текущем виде — будет ждать крах. Единственное что её спасло — это именно фин. помощь. Нет никакой крепкой системы, всё построено только на этом «пузыре».

Главное что власти занимаются враньём и махинациями, попутно усиливая коррупцию. Такие игры с экономикой — ни к чему хорошему никого никогда не приводили. Даже во времена кризисов — все меры должны быть взвешены с взглядом на будущее, но тут головой не думали, тут думали только как побольше выпросить денег и побольше украсть.

1993 год скоро многие вспомнят…
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