По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд. грн.,
Прибыли банков выросли в 6 раз за год
По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 составил 130,55 млрд. грн.,
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Прибыли банков растут
В ноябре имело место определенное замедление наращивания прибыли банками из-за увеличения отчислений в резервы под возможные убытки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом такие отчисления меньше в 13 раз.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банков выросла в 6,7 раза, 11 месяцев 2021 года — в 2 раза.
Следовательно, банки остаются высокодоходными и эффективными. Основа этой доходности в 2023 году — значительный процентный доход, полученный в первую очередь благодаря вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты) и умеренные отчисления в резервы.
По данным НБУ, чистая процентная маржа банков за 10 месяцев составила 8% (по сравнению с 7% и 6% за аналогичные периоды двух предыдущих лет соответственно).
Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев этого года — 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года, 32,9% за аналогичный период 2021 года).
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что по итогам третьего квартала 2023 года больше всего заработал Приватбанк (13,62 млрд грн), на втором месте Ощадбанк (7,34 млрд грн) и на третьем недавно национализированный Сенс-Банк (бывший Альфа-банк) (3,44 млрд. грн.). Выходит, что самые прибыльные банки в Украине принадлежат государству.
В пятерке банков с самой большой чистой прибылью в третьем квартале также оказались два банка с иностранным капиталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) и Укрсиббанк (2,1 млрд грн).
Напомним, что в начале декабря президент подписал законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. Ставка в 2023 году — 50%, в 2024 году — 25%.
Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.
Комментарии - 2
— как все понимают, основной доход сгенерирован «с воздуха», только этим объясняется тот факт, что прибыль банков во время войны почти в 2 раза больше, чем до войны — поскольку ОВГЗ и депозитные сертификаты по сути оплачиваются с гос. бюджета, а значит по факту с денег налогоплательщиков (текущих и в будущем) — всё это обозначает, что государство создало огромнейший пузырь, который исключительно держался на внешней помощи, которая временно прикрывала его крах (т.к. большинство полученных денег — это деньги в долг, лишь отсрочка платежа).
Сейчас власти кричат про крепкую экономику, рост везде, железобетонную банковскую систему (которую по сути само же государство «накачало» виртуальной прибылью).
Но реальность — как только внешняя финансовая помощь сильно сократится — этот «пузырь» — а именно банковскую систему в текущем виде — будет ждать крах. Единственное что её спасло — это именно фин. помощь. Нет никакой крепкой системы, всё построено только на этом «пузыре».
Главное что власти занимаются враньём и махинациями, попутно усиливая коррупцию. Такие игры с экономикой — ни к чему хорошему никого никогда не приводили. Даже во времена кризисов — все меры должны быть взвешены с взглядом на будущее, но тут головой не думали, тут думали только как побольше выпросить денег и побольше украсть.
1993 год скоро многие вспомнят…