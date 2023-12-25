Украина получила $1,34 млрд в рамках проекта Всемирного банка

Украина получила $1,34 млрд в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

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Из чего состоит финансирование

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов США, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии Правительства Японии.

А также гранты:

➖ $190 млн от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

➖ $50 млн от Правительства Соединенных Штатов Америки;

➖ $20 млн от Правительства Швейцарии.

Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны. и помогать в решающее для Украины время", — подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.