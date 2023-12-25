Налоговая рассказала, к кому придет с проверками в 2024 году

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков. Соответствующий план-график ГНСУ обнародовала на своем вебсайте.

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План-график на 2024 год состоит из четырех разделов:

Разделы «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц» и «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов» содержат перечень 2172 субъектов .

Раздел «Документальные плановые проверки физических лиц» насчитывает 914 человек, которых в следующем году планирует посетить с визитом ГНС.

Раздел «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» содержит перечень 156 проверок .