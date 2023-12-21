«Киевстар» отменяет следующую плату за тариф для абонентов

Оператор мобильной связи «Киевстар» после восстановления от хакерской атаки решил отменить плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевстара».

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Кому отменят плату

Так, абонентам подписки, контракта и контрактным абонентам с услугой «Домашний Интернет» не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января.

Пользователям «Домашний интернет» от «Киевстар» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января.

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Для корпоративных клиентов «Киевстар» будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января. Подробнее об этом здесь.

Кроме этого, компания выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Напомним

По состоянию на 21 декабря «Киевстар» возобновил предоставление всех основных базовых сервисов своим клиентам после хакерской атаки, которую в компании назвали «самой масштабной в истории глобального телекомрынка».

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

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