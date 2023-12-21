«Киевстар» отменяет следующую плату за тариф для абонентов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2023, 12:10 Читати українською

«Киевстар» отменяет следующую плату за тариф для абонентов

Оператор мобильной связи «Киевстар» после восстановления от хакерской атаки решил отменить плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевстара».

Оператор мобильной связи «Киевстар» после восстановления от хакерской атаки решил отменить плановую плату за тариф для всех своих пользователей.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому отменят плату

Так, абонентам подписки, контракта и контрактным абонентам с услугой «Домашний Интернет» не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января.

Пользователям «Домашний интернет» от «Киевстар» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января.

Читайте: «Киевстар» восстановил 100% услуг — президент компании

Для корпоративных клиентов «Киевстар» будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января. Подробнее об этом здесь.

Кроме этого, компания выделяет 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Напомним

По состоянию на 21 декабря «Киевстар» возобновил предоставление всех основных базовых сервисов своим клиентам после хакерской атаки, которую в компании назвали «самой масштабной в истории глобального телекомрынка».

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Три літри
Три літри
21 декабря 2023, 12:47
#
Клієнти що обрали «Рік без абонплат» пролетають як фанера над офісом Київстара.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 декабря 2023, 13:46
#
Такие клиенты перехитрили сами себя.
+
+15
Kolya12377
Kolya12377
21 декабря 2023, 12:53
#
У мамы списали 105 гривен. Пополнили наличными через терминал в салоне Киевстар в тот день, когда была атака, и вот сейчас позвонили оператору, сказал, что плата снята. Это же на 4 недели вперед снято как раз за тот период, за который они обещают не снимать?
+
+30
Іван Іовенко
Іван Іовенко
21 декабря 2023, 13:26
#
Тобто в період із 22 грудня по 21 січня не припаде наступні 4 тижні? Дивна у вас математика.
+
0
Три літри
Три літри
21 декабря 2023, 14:59
#
Коля, ти в якому класі? Арифметику вчить в першому.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами