«Киевстар» устранил возникшие утром сложности со связью, 20 декабря

В «Киевстар» заявляют, что устранили возникшие утром проблемы со связью и мобильным интернетом, 20 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Специалисты „Киевстар“ устранили сложности со связью, возникшие утром 20 декабря в ряде городов на Западе и Юге Украины. В настоящее время сервисы работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Причины сбоя в компании не сообщают.

Сеть «Киевстар» завершает стабилизацию после самой масштабной в своей истории хакерской атаки.

Также сообщается, что услуга LTE в Украине и международном роуминге работает без ограничения скорости.

В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли воспользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

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