«Киевстар» возобновил интернет в метрополитене и работу «Мой Киевстар»

По состоянию на 11:00 19 декабря 2023 года «Киевстар» возобновил скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева, а ранее мобильный интернет был восстановлен в метро Харькова. Также начала работу информационная система «Мой Киевстар», где абоненты могут посмотреть остатки на счетах. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

«Телеком сеть „Киевстара“ практически вошла в период стабилизации. Так 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории — в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга и другие. Магазины „Киевстар“ возобновили предоставление клиентам большинства сервисов. В настоящее время компания продолжает улучшать работу услуги „Домашний Интернет“ в Киеве и ряде других мест, также планирует в ближайшее время постепенно снять ограничения в скорости мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Работа над запуском роуминга

Специалисты «Киевстар» работают над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге и планируют запустить эту услугу для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и ряде других стран в ближайшее время.

Для стабилизации работы услуг компания привлекла весь свой технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран.

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Как активировать карту

Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

Компенсация

Компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг. Просим ждать официальной информации.

Атака на «Киевстар»

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.