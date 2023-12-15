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15 декабря 2023, 14:18 Читати українською

«Киевстар» стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг

Оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга после массированной кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор мобильной связи Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга после массированной кибератаки.
Фото: facebook.com/kyivstar

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В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе — в международном роуминге, услуги «Домашнего Интернета».

Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. Сегодня в планах компании — дальнейшее восстановление услуг передачи данных. Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", — говорится в сообщении «Киевстар».

Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

Какие еще есть проблемы

В некоторых населённых пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их устраняют.

В «Киевстаре» напомнили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбрать сеть в настройках телефона.

Читайте также: «Киевстар» опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Источник: Минфин
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