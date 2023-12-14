Минфин - Курсы валют Украины

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14 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, рейтинг устойчивости и третий транш от МВФ

Рейтинг устойчивости: monobank и национализированный смысл врываются в первую десятку

Минфин подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за третий квартал этого года. На основе финансовых показателей мы определили, какое учреждение крепче всего стоит на ногах, а также узнали, кому бы доверили свои деньги эксперты.

НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых с 15 декабря. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

НБУ хочет ликвидировать «множественность курсов»: почему наличный доллар дороже, чем на межбанке

Валютная либерализация — одна из задач, которую ставит перед собой НБУ. Постепенное снятие ограничений позволит ликвидировать «множественность курсов». Об этом неоднократно говорил главный банкир страны Андрей Пышный. Но могут ли действительно сравниться наличный и безналичный курс доллара?

ЕЦБ оставил учетную ставку неизменной

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 декабря, сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

НБУ предложил торговцам создать резервные каналы связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу POS-терминалов

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на «Киевстаре» и сбой у мобильного оператора привел к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн

Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Источник: Минфин
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