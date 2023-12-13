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13 декабря 2023, 16:45 Читати українською

Услуга национального роуминга для абонентов «Киевстар» временно заблокирована — Госспецсвязи

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировал услуги национального роуминга для абонентов мобильного оператора «Киевстар». Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировал услуги национального роуминга для абонентов мобильного оператора «Киевстар».
Фото:depositphotos

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«Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов «Киевстар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием кибератаки.

Читайте: Ответственность за атаку на «Киевстар» взяли на себя российские хакеры — СБУ

В то же время, национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призывает граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения — сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Хакерская атака на «Киевстар»

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Источник: Минфин
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