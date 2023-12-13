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13 декабря 2023, 16:25 Читати українською

Мошенники наживаются на абонентах «Киевстар»: украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

В Национальной полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме, возникшей из-за того, что в Украине уже больше суток не работают сервисы крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Национальной полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме, возникшей из-за того, что в Украине уже больше суток не работают сервисы крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстар».
Фото:depositphotos

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Что известно

«Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи „Киевстар“. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора», — говорится в сообщении.

Как работает схема

Абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкинге.

Как уберечь себя

Украинцам советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании.

Также ни в коем случае не нужно переходить по сомнительным ссылкам и делиться номерами телефонов и личными данными.

Читайте: Ответственность за атаку на «Киевстар» взяли на себя российские хакеры — СБУ

«Будьте бдительны и не дайте себя обмануть», — подчеркнули в МВД.

Хакерская атака на «Киевстар»

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Сбербанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Источник: Минфин
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