Атака на «Киевстар»: Microsoft, Cisco и Ericsson помогают возобновить работу

Microsoft, Cisco и Ericsson помогают «Киевстару» возобновить работу после масштабной кибератаки. Об этом в интервью для Forbes сообщил СЕО компании Александр Комаров.

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В частности, шведская компания Ericsson привлечена к восстановлению инфраструктуры оператора, а американские Microsoft и Cisco занимаются безопасностью и расследованием инцидента.

Напомним, что 12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

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