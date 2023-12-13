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13 декабря 2023, 11:50 Читати українською

Атака на «Киевстар»: Microsoft, Cisco и Ericsson помогают возобновить работу

Microsoft, Cisco и Ericsson помогают «Киевстару» возобновить работу после масштабной кибератаки. Об этом в интервью для Forbes сообщил СЕО компании Александр Комаров.

Microsoft, Cisco и Ericsson помогают «Киевстару» возобновить работу после масштабной кибератаки.

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В частности, шведская компания Ericsson привлечена к восстановлению инфраструктуры оператора, а американские Microsoft и Cisco занимаются безопасностью и расследованием инцидента.

Напомним, что 12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Takida
Takida
13 декабря 2023, 11:59
#
Зашел вчера в один магазин, платеж прошел ,зашел в другой — не проходит. взял лопату и пошел копать под яблоней. В наше нестабильное время все же кеш должен быть.
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