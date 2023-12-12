ГУР Украины уничтожило всю базу данных российской налоговой

Киберподразделения ГУР М О Украины взломали налоговую службу россии и уничтожили всю базу данных и ее резервные копии. Об этом сообщила пресс-служба Управления 12 декабря.

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Как проходила спецоперация ГУР

Как отмечается, во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы россии, а дальше — в более 2300 ее региональных серверов по всей россии, а также на территории временно оккупированного Крыма.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая налоговую.

Последствия атаки

В результате двух кибератак были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы — уничтожена вся база данных и ее резервные копии.

«Связь между центральным офисом в москве и 2300 российскими территориальными управлениями ― парализована, как и между налоговой и Office.ed-it.ru, выполнявшей функции дата-центра. Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период», — говорится в сообщении ГУР.

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Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей россии оказался в руках военной разведки Украины.

Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе налоговой продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме невозможна. Кремль на время потерял контроль за налогами и сборами.