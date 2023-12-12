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12 декабря 2023, 15:14 Читати українською

МВФ не изменил прогноз роста ВВП Украины: до 4,5% в 2023 году

Международный валютный фонд не изменил прогноз роста ВВП Украины по итогам этого года, который составит 4,5%. МВФ также прогнозирует увеличение международных резервов до $40 млрд. Об этом сообщают на сайте организации.

Международный валютный фонд не изменил прогноз роста ВВП Украины по итогам этого года, который составит 4,5%.

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Прогноз МВФ

В обзоре Фонда отмечается, что, несмотря на войну, макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось. Устойчивость экономики привела к лучшим показателям роста, длительному стремительному снижению инфляции и стабильному валютному рынку, в том числе после отмены привязки обменного курса, подкрепленного мощными резервами.

Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году — 4,5%, как и прогнозировалось в ноябре. В 2024 году Фонд ожидает, что рост несколько смягчится до 3−4% если война будет продолжаться.

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Однако в МВФ добавляют, что перспективы остаются подвержены значительным рискам, связанным с чрезвычайно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными ошибками в политике и задержками или дефицитом внешнего финансирования.

По итогам года МВФ ожидает, что международные резервы Украины увеличатся до $39,5 млрд. Напомним, что по данным Нацбанка, на 6 декабря международные резервы составили $38,8 млрд.

Фонд ожидает, что Украина уменьшит дефицит бюджета, увеличит доходы и примет Национальную стратегию доходов.

Другие прогнозы

Ранее «Минфин» писал о том, что НБУ прогнозирует рост реального ВВП в Украине в 2023 году на 5%, а Dragon Capital повысил оценку ВВП Украины до 5,2%. В Госстате посчитали, что ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7%.

Также свой прогноз на рост ВВП Украины дало и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. С момента последнего обзора в июне агентство повысило прогноз роста экономики в 2023 году с 3,5% до 5,1%.

Источник: Минфин
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