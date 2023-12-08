Dragon Capital повысил оценку ВВП Украины до 5,2% в 2023 году

Dragon Capital повысил оценку экономического роста в 2023 году на 0,7 п.п. до 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Аналитики также сохраняют макроэкономический прогноз на 2024 год, невзирая на риски внешнего финансирования. Отмечается, что украинская экономика продолжает восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.

Dragon Capital ожидает, что темпы роста реального ВВП в ноябре-декабре замедлятся с 10,5% в октябре, оцененными Минэкономики, в основном из-за колебаний производства агропродукции. Однако, по оценке компании, в четвертом квартале 2023 года реальный ВВП вырастет на 5% по сравнению с 3%, которые прогнозировались ранее.

Компания сохраняет свой прогноз экономического роста в 2024 году, ожидая, что реальный ВВП увеличится на 4%. Одним из ключевых драйверов роста станет частичное возобновление экспорта морскими портами и соответственно увеличение производства в связанных секторах (добыча руды, металлургия, грузовые перевозки, внутренняя торговля). Также экономику поддержит развитие внутренней оборонной индустрии.

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