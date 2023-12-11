Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с момента последнего обзора в июне повысило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 3,5 до 5,1%. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает Интерфакс-Украина.

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Прогноз роста ВВП

Аналитики прогнозируют замедление последовательного восстановления экономики Украины до конца года и рост ВВП за весь год на уровне 3,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

При этом в Fitch указывают, что снижение интенсивности войны, значительное возвращение мигрантов и более активное восстановление черноморских портов и экспортного потенциала могут привести к более высоким показателям.

Агентство отметило, сославшись на данные ООН, что количество украинских беженцев в 2023 году было относительно стабильным и в ноябре составило 6,3 млн человек.

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По прогнозам Fitch бюджетный дефицит останется высоким: 16,9% ВВП в 2024 году и 16,3% ВВП в 2025 году по сравнению с 15,4% ВВП в 2022 году и 17% ВВП (с учетом грантов) в 2023 году.

«Fitch ожидает, что поддержка бюджета на 2024 год будет лишь немного ниже прогнозируемой на 2023 год суммы в $43 млрд, несмотря на политические риски, связанные с утверждением обещанного финансирования», — говорится в документе.

Прогнозы по финансированию

В то же время агентство видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков по планам финансирования ЕС и возможности того, что внутренний банковский сектор не сможет наращивать свои вложения в государственный долг.

В то же время, благодаря значительной внешней поддержке, контролю за движением капитала и меньшему оттоку расходов беженцев за границей, международные резервы Украины выросли на $10,8 млрд за 12 месяцев — до $38,8 млрд.

Какой будет инфляция

Относительно инфляции Fitch ожидает ее рост с 5,1% по итогам ноября этого года в среднем до 9,1% в 2024—2025 годах, отчасти из-за эффекта базы, умеренно высоких темпов роста заработной платы и сбоев во внутренних цепочках поставки.

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«Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом», — отмечается в документе.