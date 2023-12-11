Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2023, 13:12 Читати українською

Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с момента последнего обзора в июне повысило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 3,5 до 5,1%. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает Интерфакс-Украина.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с момента последнего обзора в июне повысило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 3,5 до 5,1%.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз роста ВВП

Аналитики прогнозируют замедление последовательного восстановления экономики Украины до конца года и рост ВВП за весь год на уровне 3,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

При этом в Fitch указывают, что снижение интенсивности войны, значительное возвращение мигрантов и более активное восстановление черноморских портов и экспортного потенциала могут привести к более высоким показателям.

Агентство отметило, сославшись на данные ООН, что количество украинских беженцев в 2023 году было относительно стабильным и в ноябре составило 6,3 млн человек.

Читайте: МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 4,5%

По прогнозам Fitch бюджетный дефицит останется высоким: 16,9% ВВП в 2024 году и 16,3% ВВП в 2025 году по сравнению с 15,4% ВВП в 2022 году и 17% ВВП (с учетом грантов) в 2023 году.

«Fitch ожидает, что поддержка бюджета на 2024 год будет лишь немного ниже прогнозируемой на 2023 год суммы в $43 млрд, несмотря на политические риски, связанные с утверждением обещанного финансирования», — говорится в документе.

Прогнозы по финансированию

В то же время агентство видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков по планам финансирования ЕС и возможности того, что внутренний банковский сектор не сможет наращивать свои вложения в государственный долг.

В то же время, благодаря значительной внешней поддержке, контролю за движением капитала и меньшему оттоку расходов беженцев за границей, международные резервы Украины выросли на $10,8 млрд за 12 месяцев — до $38,8 млрд.

Какой будет инфляция

Относительно инфляции Fitch ожидает ее рост с 5,1% по итогам ноября этого года в среднем до 9,1% в 2024—2025 годах, отчасти из-за эффекта базы, умеренно высоких темпов роста заработной платы и сбоев во внутренних цепочках поставки.

Читайте: Инфляция в Украине снизилась до минимума за три года — Госстат

«Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом», — отмечается в документе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами