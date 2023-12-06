НБУ рассказал, как чувствует себя сегодня экономика

Так, по прогнозу НБУ, реальный ВВП в 2023 году вырастет на 5%. Хотя еще в начале года эксперты оценивали возможные изменения на уровне менее 1%.

Благодаря чему удается добиться такого результата

Прежде всего, благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. Даже при сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно отлаживают производство и логистику.

Следует отметить также вклад аграриев. В этом году погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы «зернового коридора» будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его.

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