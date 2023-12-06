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6 декабря 2023, 18:37 Читати українською

НБУ рассказал, как чувствует себя сегодня экономика

Несмотря на войну, экономика Украины восстанавливается. Более того, этот процесс происходит быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Несмотря на войну, экономика Украины восстанавливается.
Фото:depositphotos

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Просто об экономике

Так, по прогнозу НБУ, реальный ВВП в 2023 году вырастет на 5%. Хотя еще в начале года эксперты оценивали возможные изменения на уровне менее 1%.

Благодаря чему удается добиться такого результата

Прежде всего, благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. Даже при сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно отлаживают производство и логистику.

Следует отметить также вклад аграриев. В этом году погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы «зернового коридора» будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его.

Читайте: Реальный ВВП Украины во втором квартале за год увеличился на 19,5%

Высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры тоже способствуют оживлению экономики.

Кроме того, стабильная внутренняя среда с умеренной инфляцией, устойчивым валютным рынком и банковской системой создает необходимую почву для дальнейшего экономического восстановления.

Прогнозы НБУ

НБУ прогнозирует, что в 2024 году реальный ВВП увеличится на 3,6%. Этому поможет та же адаптивность украинского бизнеса, а также сохранение бюджетной поддержки.
В 2025 году после снижения рисков безопасности, что является главным предположением прогноза НБУ, рост ВВП ускорится до 6%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+23
NoNameX
NoNameX
6 декабря 2023, 19:14
#
«Завдяки чому вдається досягти такого результату» — грошам від ЄС і Америки. Якщо в 2024 не дадуть, тоді подивимось на «стабільне внутрішнє середовище з помірною інфляцією, стійкими валютним ринком і банківською системою».
+
0
zzzachary
zzzachary
6 декабря 2023, 19:26
#
Може НБУ вже час дозволити знімати з рахунку більше 100 тис грн на день?! А також на поповнення 400 тис на місяць, тоді і економіка стане пожвавіше!
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