Несмотря на войну, экономика Украины восстанавливается. Более того, этот процесс происходит быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ рассказал, как чувствует себя сегодня экономика
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Просто об экономике
Так, по прогнозу НБУ, реальный ВВП в 2023 году вырастет на 5%. Хотя еще в начале года эксперты оценивали возможные изменения на уровне менее 1%.
Благодаря чему удается добиться такого результата
Прежде всего, благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. Даже при сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно отлаживают производство и логистику.
Следует отметить также вклад аграриев. В этом году погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы «зернового коридора» будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его.
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Высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры тоже способствуют оживлению экономики.
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