Польша потребует отмены транспортного безвиза для Украины — премьер Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, 4 декабря, что Польша снова потребует возобновления разрешений, ограничивающих транзит украинских дальнобойщиков через границу. Об этом сообщает Sky News.

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«Мы будем очень решительно и недвусмысленно требовать возобновления разрешений на транспорт для украинских водителей», — заявил Моравецкий журналистам.

Схема разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей была упразднена после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.

Первоначально польских дальнобойщиков поддержал Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. Акция протеста проходит с 6 ноября. Активисты перекрыли 4 пропускных пункта на границе с Украиной.

Ранее «Минфин» писал, что на утро, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс грузовиков.

Подробно о причинах перекрытия границы читайте здесь: Украина и Польша начали договариваться о разблокировании границы