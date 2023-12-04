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4 декабря 2023, 18:06 Читати українською

Польша потребует отмены транспортного безвиза для Украины — премьер Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, 4 декабря, что Польша снова потребует возобновления разрешений, ограничивающих транзит украинских дальнобойщиков через границу. Об этом сообщает Sky News.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, 4 декабря, что Польша снова потребует возобновления разрешений, ограничивающих транзит украинских дальнобойщиков через границу.

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«Мы будем очень решительно и недвусмысленно требовать возобновления разрешений на транспорт для украинских водителей», — заявил Моравецкий журналистам.

Схема разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей была упразднена после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.

Первоначально польских дальнобойщиков поддержал Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. Акция протеста проходит с 6 ноября. Активисты перекрыли 4 пропускных пункта на границе с Украиной.

Ранее «Минфин» писал, что на утро, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс грузовиков.

Подробно о причинах перекрытия границы читайте здесь: Украина и Польша начали договариваться о разблокировании границы

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
extremumlife
extremumlife
4 декабря 2023, 20:40
#
Муравецький давай, допобачення, твій час пройшов. Твоя партія піс піс сробила скрізь. Дятли ви тупі. Зіпсували відносини і хочете далі підсираєте Туску, щоб вони на місцевих виборах програли, через те, що доведеться приймати непопулярні рішення через вас.
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