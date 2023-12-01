Украина и Польша начали договариваться о разблокировании границы

Представители правительств Украины и Польши начали нарабатывать меры, позволяющие разблокировать границу. Об этом сообщает в Telegram Министерство восстановления Украины после встречи в Варшаве.

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О чем договорились

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер согласовали меры по разблокированию границы, среди которых — открытие ПП «Угринов — Долгобычев» для проезда пустых грузовиков. В то же время, вопрос бо отмене или изменении в транспортном безвизе не обсуждался.

Кроме того, представители правительств договорились о создании в системе «єЧерга» отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Краковец — Корчева». Отмечается, что в этих пунктах пропуска есть полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.

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Запуск пилотного проекта с регистрацией в «єЧерга» непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска «Нижанковичи — Мальховице» сроком один месяц.

В мининфраструктуре отметили, что польские протестующие настаивают на функционировании «Угринов — Долгобычев» и «Нижанковичи — Мальховице» только для транспорта на регистрации ЕС. «Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам», — подчеркнули в ведомстве.

Почему блокируют движение через границу

Блокировать переезды через польско-украинскую границу начали польские дальнобойщики, которых поддерживают политики правого лагеря. Впоследствии к ним присоединились и перевозчики Словакии, которые организовали протест на своей территории.

Протестующие недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;

запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;

доступ к украинской системе «Шлях»;

выделение полосы для пустых автомобилей;

идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокирование границы, сообщает RMF FM.