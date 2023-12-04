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4 декабря 2023, 13:45 Читати українською

В очереди 2,5 тысяч грузовиков: что происходит на границе с Польшей

Утром, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс грузовиков. В то же время, на одном из пунктов начали пропускать пустые фуры. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Утром, 4 декабря, на границе с Польшей в очереди стоят 2,5 тыс грузовиков.
Фото: ЦЕНЗОР.net

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Ситуация на границе

На польской границе проходит акция протеста польских перевозчиков, они перекрыли движение. В очередях на пропускных пунктах собралось немало грузовиков. По информации пограничников, на пропускных пунктах утром наблюдалась следующая ситуация:

  • «Ягодин» — 520 грузовиков
  • «Рава-Русская» — 880
  • «Краковец» -500
  • «Шегини» — 600

Кроме того, продолжается перекрытие движения на словацкой границе. В сторону Украины в направлении пункта пропуска «Ужгород» ожидало проезда 650 грузовиков. На границе с Венгрией движение идет, но очереди есть. В сторону Украины в направлении пункта пропуска «Тиса» ожидало проезда 750 грузовиков.

ГПСУ также сообщило, что в пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» на украинско-польской границе на выезд из Украины начато оформление пустых тяжеловесных грузовиков.

Оформление грузовиков на границе / Фото: ГПСУ

Предыстория

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков. По мнению польских и словацких перевозчиков, это дает преимущество украинским коллегам в борьбе за рынок.

Подробно о причинах перекрытия границы читайте здесь: Украина и Польша начали договариваться о разблокировании границы

Источник: Минфин
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