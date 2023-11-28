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28 ноября 2023, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: закон о госбюджете, блокада границы и долг Украины

Госдолг Украины установил новый рекорд

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Президент подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели

Основные показатели:

  • Доходы в размере 1,768 трлн. грн;
  • Расходы — 3,35 трлн грн;
  • Дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн;
  • Внешние заимствования — $41 млрд;
  • Прогноз по реальному ВВП — 4,6%;
  • Прогноз по инфляции 10,8%;
  • Прогноз по курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар .

Блокада границы: правительство Польши поддержало протест

Польское правительство впервые прокомментировало ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной, где польские перевозчики организовали акцию протеста с перекрытием движения для украинских коллег. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо украинскому коллеге и обратился к Европейскому комиссару.

Председатель Райффайзен Банка подверг резкой критике закон о повышении налога на банки

Закон о повышении налога на прибыль банков с 18% до 50% в 2023 году и до 25% в последующие годы принят без обсуждения с банками, он является дискриминационным и имеет долгосрочные негативные последствия для инвестиционного и бизнес-климата в Украине, считает председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук.

Два варианта налогообложения криптовалют: что депутаты готовят рынку

В ноябре в Верховную Раду один за другим внесли сразу два законопроекта, регулирующих отечественный крипторинок. Оба документа напоминали наработки Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и вносились депутатами из фракции «Слуга народа». Однако в Нацкомиссии после проверки подтвердили, что их проект серьезно изменили, и объяснили отличия. «Минфин» разобрал документы с юристами и профучастниками.

Источник: Минфин
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