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28 ноября 2023, 13:01 Читати українською

Госдолг Украины установил новый рекорд

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Таким образом госдолг вырос до нового исторического рекорда. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост госдолга

Согласно данным, к концу октября государственный и гарантированный государством внешний долг составил 3 373,78 млрд грн (68,04% общей суммы) или $92,77 млрд, государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 584,59 млрд грн (31, 96%) или $43,57 млрд.

Государственный долг Украины составил 4 638,27 млрд грн (93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $127,54 млрд, в том числе внешний — $85,8 млрд (62,98% общей суммы госдолга), внутренний — 1 515,35 млрд грн или $41,67 млрд (30,56% от общей суммы).

Читайте: МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в этом году до 88,1% ВВП

Гарантированный государством долг Украины составил 320,10 млрд грн (6,46%) или $8,8 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг — 250,85 млрд грн (5,06%) или $6,9 млрд, внутренний — 69,25 млрд грн (1,40%) или $1,9 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения россии — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
0
Kaleso
Kaleso
28 ноября 2023, 13:04
#
Це перемога?
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
28 ноября 2023, 13:11
#
Так. Від'ємна.
+
0
Subota 82
Subota 82
28 ноября 2023, 13:05
#
Ще ні…
+
+90
Roofil
Roofil
28 ноября 2023, 13:41
#
Жити по новому, покращення від зелених ;)
+
+30
TAN72
TAN72
28 ноября 2023, 14:39
#
Покращення почалось з ,шоколадних,
+
+14
Segaf
Segaf
28 ноября 2023, 13:45
#
Надеюсь что курс не взлетит до небес .
+
+9
MakDi
MakDi
28 ноября 2023, 13:51
#
Сподіваюсь ти разом з курсом взлетиш
+
0
Roofil
Roofil
28 ноября 2023, 13:54
#
Буде падати!
+
0
Philip92
Philip92
28 ноября 2023, 14:18
#
Кто-нибудь знает, что за источник бреда который я слышу от многих 50+, что если не будет внешних кредитов, пенсионерам не будут платить пенсии как было в 90х?
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
28 ноября 2023, 14:35
#
Я знаю, баба Валя у 3-го подъезда
+
0
SAndreyS
SAndreyS
28 ноября 2023, 14:57
#
Это не бред — это факт.
+
0
efess
efess
28 ноября 2023, 15:02
#
И кому верить?
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
28 ноября 2023, 14:42
#
В последнее время тенденция изменилась: вместо новостей про «рекордные резервы» выходят новости про «рекордные долги». Но до сих пор есть те, кто думает что все долги спишут, а потом Украине будут давать на рыночных условиях под низкий процент со всего мира новые долги)
+
0
mphet26
mphet26
28 ноября 2023, 14:59
#
Это этап загона, для него характерны критические новости.
последи за ботвой на этом форуме) также как в прошлом году это продлится до января, потом пойдут хорошие новости
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 ноября 2023, 14:53
#
Это долг олигархов, я не получал этих денег :D Даже не нюхал ахахах
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 ноября 2023, 15:17
#
Тобі так здається. Але то не важливо, віддаватимемо разом.
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