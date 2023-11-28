Госдолг Украины установил новый рекорд

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 958,37 млрд грн или $136,35 млрд, увеличившись за месяц на 71,77 млрд грн или $2,72 млрд. Таким образом госдолг вырос до нового исторического рекорда. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Рост госдолга

Согласно данным, к концу октября государственный и гарантированный государством внешний долг составил 3 373,78 млрд грн (68,04% общей суммы) или $92,77 млрд, государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 584,59 млрд грн (31, 96%) или $43,57 млрд.

Государственный долг Украины составил 4 638,27 млрд грн (93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $127,54 млрд, в том числе внешний — $85,8 млрд (62,98% общей суммы госдолга), внутренний — 1 515,35 млрд грн или $41,67 млрд (30,56% от общей суммы).

Читайте: МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в этом году до 88,1% ВВП

Гарантированный государством долг Украины составил 320,10 млрд грн (6,46%) или $8,8 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг — 250,85 млрд грн (5,06%) или $6,9 млрд, внутренний — 69,25 млрд грн (1,40%) или $1,9 млрд.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга, охваченной войной Украины в этом году до 88,1% от ВВП страны.

В докладе, в частности, указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году — до полномасштабного вторжения россии — составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.