В Украине фиксируют проблемы с поставками топлива — Минагрополитики

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проблемы с поставками

По словам Дмитрасевича, для экспорта зерна ситуация на границе не является критической, но в то же время есть проблема с поставкой топлива.

«Через украинско-польские границы движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать», — сказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины.

По его словам, Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

Блокировка границы

Ранее «Минфин» писал, что из-за блокады польской границы газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС.

Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

Доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривны за литр (в начале месяца — 29,31 гривны).

Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;

запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;

доступ к украинской системе «Шлях»;

выделение полосы для пустых автомобилей;

идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Читайте: Украинско-словацкая граница разблокирована — таможенники

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.