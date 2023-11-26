Из-за ситуации на польско-украинской границе — в Украине фиксируют проблемы с поставками топлива. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона, передает Эспрессо.
В Украине фиксируют проблемы с поставками топлива — Минагрополитики
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Проблемы с поставками
По словам Дмитрасевича, для экспорта зерна ситуация на границе не является критической, но в то же время есть проблема с поставкой топлива.
«Через украинско-польские границы движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать», — сказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины.
По его словам, Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.
Блокировка границы
Ранее «Минфин» писал, что из-за блокады польской границы газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС.
Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.
Доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.
По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривны за литр (в начале месяца — 29,31 гривны).
Почему поляки и словаки блокируют движение через границу
Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:
- усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
- запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
- доступ к украинской системе «Шлях»;
- выделение полосы для пустых автомобилей;
- идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».
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Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
Комментарии - 1
«Чому поляки й словаки блокують рух через кордон
…
заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу;»