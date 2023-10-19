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19 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Бюджетные инвестиции в недвижимость, доходность депозитов и проект Госбюджета-2024

Бюджетные инвестиции в недвижимость: как стать владельцем 3 кв м и получить доход от 8% годовых

Чтобы начать инвестировать в украинскую недвижимость, теперь не обязательно иметь значительный капитал. Стартовать можно с более доступным бюджетом. «Минфин» расскажет об особенностях таких инвестиций, степени их рисковости и доходности.

В Украине резко выросло карточное мошенничество — НБУ

Украинцы стали чаще жаловаться на карточное мошенничество. Об этом НБУ рассказал «Минфину» в ответе на его запрос.

Депозиты дешевеют: что лучше — купить валюту или нести деньги в банк

Уже через неделю НБУ может снова снизить ключевую ставку, что заставит банки еще активнее резать доходность депозитов. Разберем, будет ли выгодно и дальше размещать свои средства в банках, и какие условия выбрать консервативным и рисковым инвесторам.

Совет поддержал повышение налога на прибыль для банков до 36%

Верховная Рада одобрила за основу проект закона об особенностях налогообложения банков.

Дополнительно 300 млрд. на оборону. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.

Рада приняла проект Госбюджета-2024 в первом чтении

19 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. «За» соответствующее решение проголосовало 285 народных депутатов.

Источник: Минфин
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