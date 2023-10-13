Что должны знать любители кешбека и заоблачные «долги» по заблокированным картам

Блокировка операций на оккупированных территориях, миллионные «минусы» по закрытым картам и недоразумение в начислении кешбека — эти и многие другие проблемы описали наши читатели в жалобах, оставленных на сайте «Минфина» в сентябре. О самых распространенных проблемах потребителей финуслуг, реакции на них банков и перестановках в Народном рейтинге — читайте в новом обзоре.

Народный рейтинг банков в сентябре

С началом делового сезона количество отзывов, оставленных о работе банков на нашем сайте, традиционно растет. Сентябрь 2023 года не стал исключением. За первый месяц осени пользователи оставили 328 сообщений. Для сравнения: в августе их было гораздо меньше — всего 280.

Финучреждениям, очевидно, трудно было поспеть за такой активностью своих клиентов, поскольку количество улаженных проблемных ситуаций составило менее трети — 111.

Активнее всего на жалобы реагировал sportbank. Он закрыл 44 заявки, хотя получил за месяц всего 7. Такое вполне возможно, учитывая нашу методику оценивания, которая действует с июля 2021 года. Напомним, чтобы жалобы не накапливались, а рейтинг отражал реальный уровень лояльности финучреждений к своим клиентам, мы ввели следующее правило: если жалобщик в течение 30 дней не прокомментирует ситуацию, его проблема будет считаться решенной. В то же время, автор отзыва может нажать кнопку «проблема не решена» — и 30-дневный срок будет отсчитываться снова.

В перечень самых лояльных банков в сентябре также попали Приватбанк, который помог снять проблемы, описанные в 28 сообщениях, — треть из полученных. Также постарался monobank. За месяц в его адрес поступило 15 жалоб, 14 описанных в них проблем он решил.

Минимум перестановок

За последний месяц в Народном рейтинге произошли минимальные перестановки. Свои позиции изменили только два банка: теперь банк Кредит Днепр занимает 17-е место, а Креди Агриколь переместился на 18-ое.

Тройка «народных» любимцев осталась без изменений. Первую позицию в рейтинге занимает А-Банк. Второе место второй раз подряд достается sportbank. За ним следует банк в смартфоне — monobank.

Читайте также: Кто «кормит» банки сейчас и зачем им безумная прибыль

На что жаловались читатели «Минфина» в сентябре

Как у клиентов ПУМБ появляются огромные «минусы» по картам

Клиенты банка ПУМБ обеспокоены тем, что после блокировки счета у них на картах образуется минусовый баланс с невероятными цифрами.

«Перестало работать приложение. Я ждала перевода. Пошла в банкомат, а там сумма минуса большая. 77786000. Выходит я должна деньги банку не имея кредита… Мне плохо стало в прямом смысле этого слова», — пишет автор отзыва Виктория Чарута.

Об аналогичной ситуации рассказала пользователь под ником Kris99. По ее словам, после длительного сотрудничества с ПУМБом, банк неожиданно закрыл ее счет. На балансе осталось 23 850 грн. Но получить их оказалось непросто. Банк запросил у клиентки обоснование происхождения этих средств.

«Это объяснение я отправила на сайт, потеря дома, и отца, сборы средств, переезд, и тут они блокируют мой счет, на который делали сбор средств, и мало того еще и не отдают средства. И в приложении написано минус 99999999…», — возмущается Kris99.

Объяснение банка

Чтобы разобраться в том, откуда берутся такие «страшные» цифры, мы обратились в ПУМБ. Оказалось, что о списании средств, за которое больше всего переживали авторы отзывов, здесь речь не идет.

«Цифровыми комбинациями „99999999“ и „77786000“ банк обозначает блокировку карты из-за подозрительной финансовой активности, невыполнения условий финансового мониторинга, попытки скомпрометировать карту и т. д. Это не долг, а временная невозможность осуществлять платежи и снимать средства», — объяснили «Минфину» в пресс-службе ПУМБ.

Тем, кто столкнулся с такой ситуацией, в финучреждении советуют обратиться на горячую линию банка или в отделение, и выполнить предоставленные сотрудником банка рекомендации.

Блокировка операций на оккупированных территориях

В сентябре потребители финансовых услуг активно жаловались на блокировку банками не только счетов, но и отдельных операций. Все они разные, но часть из них объединяет то, что попытки их осуществить проводились с оккупированных территорий.

У пользователей возникло предположение, что именно их местонахождение и стало причиной блоков.

«На оккупированных территориях Ощадбанк блокирует интернет операции украинцев по карте. Служба поддержки говорит, что разблокируют только в отделении банка (такая политика банка), а картой можно пользоваться в магазинах… Какие магазины на оккупированных территориях???», — возмущается читатель под ником olad.

Он говорит, что банк просто бросил людей на произвол судьбы, ведь далеко не все, а особенно пенсионеры, могут попасть на подконтрольную территорию.

«…для них единственная возможность выжить — обналичить деньги с карты с помощью интернет-платежей», — подчеркивает автор отзыва.

В Ощадбанке, на просьбу «Минфина» прокомментировать ситуацию, заверили, что никаких карт или операций только из-за факта пребывания на оккупированных территориях и проведения операций там банк не блокирует и не блокировал.

«Есть общие правила пользования картами, и общие причины, по которым карта может быть заблокирована или ограничена, независимо от того, где находится клиент. К примеру, это может быть подозрение на компрометацию карты, когда по ней начинают проводиться нетипичные списания и в целях безопасности средств клиента банком могут быть ограничены операции в Интернете», — подчеркнули в пресс-службе Ощадбанка.

Единственный и универсальный совет для клиентов банка: не вносить данные карты на подозрительных сайтах, и не передавать карту или конфиденциальные данные третьим лицам.

Другой читатель, aleksan1, оставил отзыв, в котором рассказал, что второй месяц не может оплатить коммуналку через Приват24.

«Платеж просто блокируется некой финансовой службой. Выскакивает сообщение о том, что платеж проверяется. Никаких других сообщений или звонков из банка», — пишет aleksan1.

В службе поддержки банка решить ситуацию не смогли, оператор лишь порекомендовал попытаться оплатить через терминал.

«Говорю, я в ВСУ сейчас, кругом только деревья и кусты… какие терминалы?!!», — объясняет клиент.

На проблему aleksan1 отреагировали и другие читатели. «Платеж может идти на проверку через ip адрес, по которому производится вход и оплата или через устройство, но точную причину видит только банк и к сожалению часто не говорит клиенту», — предположил пользователь под ником SergeyNina.

Но в Приватбанке на официальный запрос «Минфина» ответили, что не отказывали клиенту в проведении операции, и никакой технической ошибки при этом не обнаружено.

«Причина отказа — ticket is cancelled, что говорит, что клиент самостоятельно отменил эти платежи», — прокомментировали в Приватбанке.

Несанкционированное списание средств, двойная конвертация и другие неприятности клиента Приватбанка

Пользователь Артем Угримов сообщил, что с его карты при установленном лимите на интернет-платежи в размере $1 было дважды проведено несанкционированное списание средств по $2,10. Об этом он узнал случайно, когда зашел в приложение, чтобы просмотреть свои счета. Автор отзыва сразу обратился в банк с просьбой изменить CVV-код или заблокировать списание.

«Представители банка мне ответили, что это невозможно и списания будут дальше происходить! Можно только заблокировать карту», — сообщает он.

Пользователь закрыл карту, но тут же столкнулся с другой неприятностью — двойной конвертацией. Оказалось, что в Приватбанке остаток с валютной карты при ее закрытии можно перевести только на гривневую карту. Вдобавок, по словам г-на Угримова, банк «потерял $48».

Теперь клиент подвергает сомнению надежность средств в банке. К недостаткам финучреждения также относит наличие ограничений в функционале.

Как комментирует ситуацию банк

В службе поддержки Приватбанка отметили, что списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно, если клиент ранее ввел и сохранил данные карты на сайте, и дал согласие сайту на подобные списания. В таком случае не помогут уберечь средства от мошенников и установленные интернет-лимиты. Ведь сайт будет рассматриваться как доверенный, следовательно, операции не будут определяться как рисковые.

«У клиента прошло списание дважды, клиент не подтверждает операции по карте, но раньше у клиента уже была операция на том же сайте, в обжаловании был предоставлен отказ», — сообщили «Минфину» после более детального рассмотрения кейса.

Что касается потерянных $48, то в банке заверили, что средства зачислены на карту клиента обратно.

Читайте также: НБУ запретил выплату дивидендов за границу: куда инвесторы девают заработанное

Недоразумение с начислением кешбека

Программы кешбеков, которые предлагают банки, находят своих поклонников среди широкого круга потребителей финансовых услуг. Но далеко не всегда ожидания совпадают с реальностью.

«Была совершена покупка в магазине ЖЖУК с он-лайн оплатой. Но по выбранной партнерской категории кешбек НЕ начислен. Тех. поддержка в вайбере вообще не понимает, что ей говорят», — делится негативным опытом клиент банка Глобус SavageMind.

Недоразумения в возврате части средств, потраченных на покупки, возникли у клиента Приватбанка Валерия Антюхова. Акция финучреждения «Желанные товары с двойной выгодой» показалась ему достаточно выгодной. Ее условием была покупка товара в «Оплату частями» в одном из магазинов-партнеров. За это обещали кешбек в размере 3% суммы.

«…для проверки действенности данной акции была совершена покупка в интернет-магазине Аптека Доброго Дня и к моему удивлению в выписке о платеже не было никакой информации о кешбеке. Меня это возмутило потому, что соверши я эту покупку в другом банке, то гарантированно получил бы и кешбек и полную информацию о начислении и количестве имеющегося кешбека на это время», — подчеркивает Валерий Антюхов.

Как решают проблему в банке

Банки в погоне за новым клиентом часто предлагают разные программы лояльности. Как правило, финучреждения их выполняют. Единственное — часто условия этих программ и механизмы начисления бонусов подробно не расписаны, и в полном объеме не доносятся до потребителей, поэтому возникают разные недоразумения.

«Проблема решена — кешбек начислен. Дело в том, что во время онлайн-оплаты сначала происходит блокировка определенной суммы, а затем уже фактическое списание необходимой суммы. По этой причине и не произошло начисления сразу, а только при фактическом списании средств», — сообщил буквально через три дня после того, как оставил свой отзыв, Валерий Антюхов.

Он также рассказал и о других возможностях экономить, которые стали ему известны в ходе использования программ лояльности Приватбанка.

«…если у вас кроме акции „Желанные товары с двойной выгодой“ подключены еще и „Кешбек 5% на одежду и обувь для семьи и детские товары“ или „5% кешбека на товары для дома и ремонта“, то при покупках в этих магазинах насчитывается повышенный кешбек 5%», — отметил пользователь.

Читайте также: Банковские карты с Кешбек в Украине — выгодные предложения

В Привате если разрывают деловые отношения — значит, навсегда

Пользователь под ником Eldarr рассказал, что в 2020 году Приватбанк отказал ему в обслуживании. Причины, как это в большинстве случаев бывает, банк не объяснил, но клиент догадывается — все из-за операций на криптобирже, которые он совершал.

Сейчас Eldarr хочет открыть свое заведение и вести бизнес полностью официально. В вопросе открытия счета ФОП и обслуживании терминалов намерен работать с Приватбанком. По его мнению, банк должен быть заинтересован в таком сотрудничестве.

«…банк будет получать более 30 тыс. грн. в год за счет оплаты комиссии за использование терминала и вывода средств. Когда заведение начнет масштабироваться, суммы процентов также будут расти», — подчеркивает пользователь.

Но банк, похоже, считает по-другому. Поскольку обращение Eldarr о возможности его восстановления как клиента и открытии счета для ФОП банк отклонил.

Что говорят в банке

Служба поддержки Приватбанка отреагировала на отзыв клиента и его просьбу рассмотреть его обращение в индивидуальном порядке. Но в своей позиции банк оказался непоколебим.

«В результате принятого решения об отказе от поддержки деловых/отказе в

обслуживании путем расторжения деловых отношений, дальнейшее обслуживание в банке невозможно», — сообщили свой окончательный вердикт в финучреждении.