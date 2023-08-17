Кто «кормит» банки сейчас и зачем им безумная прибыль

Банки фактически не кредитуют бизнес, а инвестиции в ОВГЗ и депозитные сертификаты приносят им рекордные доходы. В чем риски этой ситуации и почему ее необходимо менять, в колонке для the page рассказал глава наблюдательного совета ПАО «Укринком» Владимир Клименко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

На чем зарабатывают банки?

Ежедневно НБУ перечисляет 300 млн грн банкам в виде дохода по депозитным сертификатам. Этот инструмент — депозитный сертификат — подобен депозиту физического лица в банке.

Украинские банки в январе-мае 2023 года получили 53,6 млрд грн прибыли. Это самый лучший результат за последние пять лет.

Основным источником прибыли украинских банков является доход от депозитных сертификатов НБУ и облигаций внутреннего государственного займа. Ставки по этим инструментам зависят от размера учетной ставки (сейчас 22%).

Банковскую систему можно назвать работающей тогда, когда бизнес может взять кредит на свое развитие. Ведь для макроэкономики банки — это один из ключевых источников экономического роста. Деньги — это кровь экономики, а банки — кровеносная система.

Высокие доходы от депозитных сертификатов и ОВГЗ — одна из ключевых проблем монетарной сферы в Украине. Банки накапливают ликвидность, но бизнес ее не получает. Они живут за счет государства, а именно — за счет налогоплательщиков и международной финансовой помощи.

Ибо зачем кредитовать бизнес, если можно зарабатывать на налогоплательщиках и зарубежных партнерах?

Потому что депозитные сертификаты привязаны к учетной ставке НБУ, которая составляет 22%, а еще недавно была 25%. Хотя НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 14,8% до 10,6%.

То есть учетная ставка едва ли не в два раза выше прогноза инфляции. Выходит, что НБУ специально держит ее такой, чтобы банки получали больше доходов от депозитных сертификатов. Но для чего им такие доходы, если они не кредитуют бизнес?

Общий кредитный портфель предприятиям перерабатывающей промышленности в июне 2021 года составлял 154 млрд грн, а в июне 2023 года — 110 млрд. У предприятий, которые производят оборудование, транспорт и электронику, в 2021 году портфель кредитов составлял 40 млрд грн, а в 2023 году — всего 14,5 млрд грн.

Получают ли кредиты малые и средние предприятия, которые производят продукты питания, одежду, мебель и другие товары широкого потребления? — Их почти не финансируют. Поэтому, по некоторым оценкам, около 20% молочных товаров в украинских супермаркетах сделаны в Польше. В стране, где банки кредитуют бизнес, государство дает ему дотации и субсидии.

Зачем нужны банковские кредиты

Банковские кредиты играют решающую роль в росте и развитии любой экономики, в том числе и украинской. Они обеспечивают предприятия необходимым капиталом для инвестирования в их деятельность, стимулируют экономическую активность и создают рабочие места.

Капитал для расширения бизнеса: Банковские кредиты предоставляют предприятиям капитал, необходимый для расширения их деятельности. Это может включать в себя открытие новых филиалов, инвестиции в новое оборудование или наем большего количества персонала.

Поощрение предпринимательства: Доступ к банковским кредитам поощряет предпринимательство, предоставляя людям средства, необходимые для создания собственного бизнеса.

Стимулирование инвестиций: Банковские кредиты могут провоцировать инвестиции в разные сектора экономики. К примеру, кредиты сельскохозяйственному сектору могут привести к увеличению производства и экспорта, а кредиты производственному сектору — к разработке новых продуктов и технологий.

Создание рабочих мест: Предприятия, которые получают кредиты, часто используют эти средства для найма дополнительного персонала, что приводит к созданию новых рабочих мест. Это снижает уровень безработицы и увеличивает доходы домохозяйств, что приведет к росту потребительских расходов и экономическому росту.

Содействие международной торговле: Банковские кредиты могут помочь украинскому бизнесу выйти на международные рынки. Это может увеличить экспорт, улучшить торговый баланс страны и привлечь иностранную валюту.

Поддержка развития инфраструктуры: Банковские кредиты могут способствовать развитию инфраструктуры. К примеру, кредиты строительному сектору могут привести к строительству новых дорог, мостов и зданий, что может улучшить инфраструктуру страны и стимулировать экономический рост.

Таким образом, банковские кредиты играют жизненно важную роль в экономике Украины, предоставляя предприятиям капитал, необходимый для роста и расширения. Это может привести к повышению экономической активности, созданию рабочих мест и общему экономическому росту.

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Нет функции кредитования бизнеса банками — нет денег у бизнеса — нет рабочих мест. И все остальные разговоры об восстановлении государства и возвращении украинцев домой теряют смысл.