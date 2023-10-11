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11 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Сохранение денег во время войны, кассовые чеки в такси и доходность депозитов

Как сохранить деньги во время войны: 5 вариантов для осторожных инвесторов

В условиях войны и экономического кризиса перед многими украинцами стоит вопрос, как сохранить свои сбережения. Умножение же активов отходит на второй план. «Минфин» разбирался, куда инвестировать, чтобы минимизировать риски, и есть ли возможность заработать при таких условиях.

Украина получила $1,15 миллиарда грантовых средств от США

Сегодня, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,5 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре. Им стал пользователь Артем Угримов, который рассказал, как воровство денег с его карты мошенниками открыло ящик Пандоры с другими неурядицами для его бюджета.

Налоговая: с 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки

Водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки.

Каждый второй крупный банк срезал доходность депозитов: какие вклады пострадали больше всего

Крупные банки уже начали активно снижать депозитные ставки. Если с 13 по 27 сентября доходность гривневых вкладов срезали единицы, то за последние две недели из 26 крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин», ставки снизили 14. Сколько платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
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