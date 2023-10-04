Главное за среду: Курс доллара, доходность депозитов и возмещение вкладчикам банков-банкротов в «Дие»

Отмена фиксированного курса вызвало большое волнение у рядовых граждан. Такой шаг многие воспринимают как начало девальвации гривны. Прокомментировать шаг регулятора и его последствия «Минфин» попросил замглавы НБУ Юрия Гелетия.

Украина может получить 186 миллиардов евро после вступления в ЕС — FT

Вступление Украины в ЕС, согласно внутренним оценкам совместного бюджета Евросоюза, даст Украине право на получение около 186 млрд евро в течение семи лет.

Режим «гибкого курсообразования»: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни

Смена правил игры на валютном рынке и переход к политике «управляемого гибкого курса» практически совпали с приездом в Украину миссии МВФ. По-видимому, этот шаг был согласован с Фондом уже давно и для Нацбанка понадобилась просто последняя отмашка. Что изменилось и как эти изменения повлияют на валютный рынок, расскажет «Минфин».

Вкладчикам обанкротившихся банков возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в «Дие»

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы услуги в «Дие». Уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.

Небольшие банки режут доходность депозитов и сохраняют высокую доходность по вкладам на 3 месяца

Небольшие банки начали активно снижать доходность гривневых депозитов: если в прошлый раз уменьшили ставки всего три банка, то за последние две недели уже восемь. Снижения колебались в пределах 0,5−1,5 п.п. Подробнее об актуальных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн в новом обзоре «Минфина».