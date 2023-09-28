Главное за четверг: Бюджет-2024, госдолг Украины и доходность депозитов

Проект бюджета на 2024 уже в Парламенте. Несмотря на то, что более половины расходов будут идти на оборону, чиновники запланировали повышение зарплат, пенсий и субсидий. О социальной составляющей главной сметы страны на следующий год и реалистичности озвученных планов расскажет «Минфин».

Транш от ЕС увеличил в августе госдолг Украины на 37 млрд грн

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 36,96 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $1,01 млрд в августе 2023 года.

Как продать 2-гривневую монету за 690 грн

Несмотря на войну и падение платежеспособности большинства населения, люди продолжают инвестировать в монеты, выпущенные НБУ. Кто делает это из патриотических соображений, кто пополняет свою коллекцию, другие покупают их для дальнейшего заработка. Как работает этот рынок и какие проблемы доставляет рядовому покупателю, расскажет «Минфин».

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 1% в этом году

ЕБРР подтвердил свой майский прогноз роста украинской экономики в 2023 году на 1% после спада на 29,1% в прошлом году, хотя большинство украинских и международных аналитиков в последнее время существенно улучшило свои оценки. Об этом говорится в обновленных «Региональных экономических перспективах».

38% налог для банков не повлияет на доходность депозитов: что говорит НБУ

Налогообложение прибыли украинских банков по ставке 38% сроком на два года, как недавно предложил Нацбанк, еще не оформлен в окончательный законопроект, дискуссии по нововведению продолжаются. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка для «Минфина».