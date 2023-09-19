Главное за вторник: Иностранные фискалы собирают данные об украинцах и ситуация на валютном рынке

Со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о зарубежных финансовых операциях украинцев и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Сбор такой информации уже начат, что вызвало много вопросов у наших читателей, многие из которых находятся за границей, а еще больше — у них есть родственники или знакомые. Поэтому «Минфин» задал все важные вопросы Государственной налоговой службе и попросил юристов прокомментировать ее ответы.

Кабмин предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна.

«Минфин» решил заработать на хлопьях из американских кинофильмов: почему выбрали именно их

Тренд на быстрое питание распространяется по миру. Все больше людей потребляют перекусы и меньше времени тратят на приготовление. Какие перспективы у компаний, удовлетворяющих эту потребность человечества, и на кого из них стоит обратить внимание, разбирался «Минфин».

Мошенничество при экспорте. Как иностранцы обманывают украинские компании (видео)

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Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию на валютном рынке

Уровень системных рисков финансового сектора Украины снизился по сравнению с высокими уровнями первого полугодия 2022 года. Об этом говорится в восьмом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2022 по июль 2023 года.