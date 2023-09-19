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19 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Иностранные фискалы собирают данные об украинцах и ситуация на валютном рынке

Иностранные фискалы уже собирают данные об украинцах: ГНС рассказала, как их использует

Со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о зарубежных финансовых операциях украинцев и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Сбор такой информации уже начат, что вызвало много вопросов у наших читателей, многие из которых находятся за границей, а еще больше — у них есть родственники или знакомые. Поэтому «Минфин» задал все важные вопросы Государственной налоговой службе и попросил юристов прокомментировать ее ответы.

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Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию на валютном рынке

Уровень системных рисков финансового сектора Украины снизился по сравнению с высокими уровнями первого полугодия 2022 года. Об этом говорится в восьмом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2022 по июль 2023 года.

Источник: Минфин
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