НБУ подвел очередные итоги работы банков: чем удивили Приват, Креди Агриколь, Укргаз
Главное за вторник: Итоги работы банков, возможное банкротство Eldorado и приостановка переводов Western Union
Банковская система планомерно увеличивает свои доходы и остальные денежные характеристики. Нацбанк позволяет неплохо зарабатывать на депозитных сертификатах, а бизнес и люди начали получше платить по кредитам. Кроме того, банки повышают ценники на многие услуги и увеличивают свои комиссионные заработки, что играет также в пользу роста их доходов. Правда, далеко не все зарабатывают одинаково хорошо. Поэтому ряд структур может оказаться на грани вылета с рынка. Минфин проанализировал свежий и отчеты банков и сделал ключевые выводы.
Сеть магазинов Eldorado.ua оказалась на грани банкротства
Сеть магазинов бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО «Диеса») объявила о созыве общего собрания кредиторов на 22 сентября.
Unex bank приостановил выдачу денежных переводов Western Union
Unex Bank временно приостановил выдачу денежных переводов Western Union. Причина — отзыв лицензии и исключением из реестра платежной инфраструктуры сведений о компании-участнике платежной системы Western Union, выполнявшей функции провайдера услуги соответствующих международных переводов.
Девелоперы заложили в стоимость строящегося жилья курс до 42 грн за доллар
В случае дестабилизации валютного курса и инфляционного «скачка» большинство девелоперов при формировании цен на первичном рынке жилья заложили курс в 40−42 грн/$.
Четвертая компания в агрессивном портфеле «Минфина»: инвестируем в беспилотные авто
Уже третий месяц «Минфин» формирует новый портфель из быстрорастущих акций с целью получения максимальной прибыли (так называемый агрессивный портфель). За это время к нему добавлены три бумаги, одна из которых с момента приобретения уже росла более чем на 40%. На этот раз мы обратили внимание на компании из сектора ПО и вот почему.
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