Главное за вторник: Итоги работы банков, возможное банкротство Eldorado и приостановка переводов Western Union

В случае дестабилизации валютного курса и инфляционного «скачка» большинство девелоперов при формировании цен на первичном рынке жилья заложили курс в 40−42 грн/$.

Четвертая компания в агрессивном портфеле «Минфина»: инвестируем в беспилотные авто

Уже третий месяц «Минфин» формирует новый портфель из быстрорастущих акций с целью получения максимальной прибыли (так называемый агрессивный портфель). За это время к нему добавлены три бумаги, одна из которых с момента приобретения уже росла более чем на 40%. На этот раз мы обратили внимание на компании из сектора ПО и вот почему.